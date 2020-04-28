"Нанси" может стать дочерним клубом "Манчестер Сити"

Владельцы "Манчестер Сити" надеются расширить свое портфолио клубов с помощью покупки "Нанси" из второй французской лиги.

Как известно, в семейство City Football Group входят девять клубов, включая действующих чемпионов Премьер-Лиги.



Последним приобретением CFG в прошлом году стал "Мумбаи Сити" из Индии, однако теперь инвесторы из Абу-Даби готов снова обратить свой взор на Европу, где им частично принадлежит "Жирона".



Как сообщает Daily Mail, боссы "Сити" уже достаточно давно общаются с "Нанси" из Лиги 2. И хотя из-за пандемии коронавируса эти переговоры были приостановлены, на "Этихад" по-прежнему надеются заключить сделку.



Добавим, CFG рассматривает свои клубы как опорные точки, чтобы собирать лучшие таланты со всей планеты и развивать коммерческие связи.