"Нанси" может стать дочерним клубом "Манчестер Сити"
Владельцы "Манчестер Сити" надеются расширить свое портфолио клубов с помощью покупки "Нанси" из второй французской лиги.
Как известно, в семейство City Football Group входят девять клубов, включая действующих чемпионов Премьер-Лиги.
Последним приобретением CFG в прошлом году стал "Мумбаи Сити" из Индии, однако теперь инвесторы из Абу-Даби готов снова обратить свой взор на Европу, где им частично принадлежит "Жирона".
Как сообщает Daily Mail, боссы "Сити" уже достаточно давно общаются с "Нанси" из Лиги 2. И хотя из-за пандемии коронавируса эти переговоры были приостановлены, на "Этихад" по-прежнему надеются заключить сделку.
Добавим, CFG рассматривает свои клубы как опорные точки, чтобы собирать лучшие таланты со всей планеты и развивать коммерческие связи.
28.04.2020 21:00
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Куета какаята Ситикувская.....
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