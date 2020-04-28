Тесты на коронавирус обойдутся клубам Премьер-Лиги в 4 млн. фунтов

Клубам Премьер-Лиги могут выставить огромный счет на 4 миллиона фунтов за тесты на коронавирус.

В минувшую субботу доктора всех 20 клубов Премьер-Лиги провели очередную видеоконференцию, чтобы совместными усилиями выработать протокол, который позволит командам вернуться на тренировочные базы, а затем и играть матчи.



Как сообщает Daily Mail, доктора договорились, что игроков и ключевой персонал придется тестировать на COVID-19 дважды в неделю на протяжении всего остатка сезона.



В данный момент стоимость одного теста в Великобритании составляет около 150 фунтов. 50 тестов дважды в неделю обойдутся 20 клубам суммарно в 300 тыс. фунтов.



Если тренировочный процесс возобновится в середине мая, а сезон завершится в конце июля, то общий чек для клубов Премьер-Лиги достигнет 4 млн. фунтов.