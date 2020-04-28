Озил может остаться без нового контракта в "Арсенале"
"Арсенал" до сих пор не предложил полузащитнику Месуту Озилу продлить свой контракт, истекающий в 2021 году.
Прошлым летом, когда Озил угодил в немилость к экс-главному тренеру "Арсенала" Унаи Эмери, Месуту было сказано, что он волен покинуть клуб.
Озил остался на "Эмирейтс" и смог вернуться в стартовый состав "канониров" — правда, не благодаря своим стараниям, а благодаря увольнению Эмери.
При Микеле Артете, занявшем место Эмери, Озил выходил с первых минут на все 10 матчей в Премьер-Лиге, однако это не привело к какому-либо сдвигу в отношении клуба к своему самому высокооплачиваемоу игроку.
Как утверждает ESPN, пока у "Арсенала" нет планов предлагать Озилу новую сделку, и чтобы Месут не ушел в следующем году свободным агентом, "канониры" могут попытаться продать экс-игрока "Реала" грядущим летом.
Уход 31-летнего немца в ближайшие месяцы позволит "Арсеналу" выручить хоть какие-нибудь деньги, а также облегчить свою зарплатную ведомость на 350 тысяч фунтов в неделю. Другой вопрос, что сам Озил может этому воспротивиться.
28.04.2020 19:00
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Так и так Арс не будет продлевать! Дои этот клубишко на бабосы по полной :)))
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Думаю в вулвиче просто считают дни когда скинут это ярмо с шеи.
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Погба, Санчес, Озил, КХО знают толк как делать бабосики
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