Озил может остаться без нового контракта в "Арсенале"

Месут Озил "Арсенал" до сих пор не предложил полузащитнику Месуту Озилу продлить свой контракт, истекающий в 2021 году.

Прошлым летом, когда Озил угодил в немилость к экс-главному тренеру "Арсенала" Унаи Эмери, Месуту было сказано, что он волен покинуть клуб.

Озил остался на "Эмирейтс" и смог вернуться в стартовый состав "канониров" — правда, не благодаря своим стараниям, а благодаря увольнению Эмери.

При Микеле Артете, занявшем место Эмери, Озил выходил с первых минут на все 10 матчей в Премьер-Лиге, однако это не привело к какому-либо сдвигу в отношении клуба к своему самому высокооплачиваемоу игроку.

Как утверждает ESPN, пока у "Арсенала" нет планов предлагать Озилу новую сделку, и чтобы Месут не ушел в следующем году свободным агентом, "канониры" могут попытаться продать экс-игрока "Реала" грядущим летом.

Уход 31-летнего немца в ближайшие месяцы позволит "Арсеналу" выручить хоть какие-нибудь деньги, а также облегчить свою зарплатную ведомость на 350 тысяч фунтов в неделю. Другой вопрос, что сам Озил может этому воспротивиться.


Метки Арсенал, контракты, Озил

Автор mihajlo   

Дата 28.04.2020 19:00

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  1. chelsiukpro 28.04.2020 20:34 # chelsiukpro
    Так и так Арс не будет продлевать! Дои этот клубишко на бабосы по полной :)))

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  2. ray-black 28.04.2020 20:18 # ray-black
    Думаю в вулвиче просто считают дни когда скинут это ярмо с шеи.

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  3. yamateh 28.04.2020 19:19 # yamateh
    Погба, Санчес, Озил, КХО знают толк как делать бабосики

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