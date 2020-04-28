Де Брюйне намерен побить рекорд Анри

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне заявил, что намерен побить рекорд легенды "Арсенала" Тьерри Анри по количеству результативных передач за один сезон Премьер-Лиги.

В сезоне 2002/03 Анри 20 раз ассистировал своим партнерам по "Арсеналу" в рамках Премьер-Лиги, и этот рекорд пока никому не удалось покорить.



В прошлом Де Брюйне уже становился лучшим ассистентом Премьер-Лиги и пока что является таковым в нынешнем сезоне. Сейчас у Кевина уже 16 результативных передач, и он собирается отдать еще минимум пять в 11 заключительных матчах.



"Если честно, у меня ощущение, что я отдал 17 передач — одну у меня забрали в матче против "Арсенала". Не знаю, почему они так поступили, я до сих пор не понимаю этого".



"Я всегда шутил с Анри по этому поводу в национальной команде и даже во время благодарственного матча Венсана Компани в этом году. Я увидел его и сказал: "Я иду за тобой в этом году".



"16 результативных передач — очень славный показатель, и это многое говорит о тебе как о креативном игроке".



"Если у меня не получится побить рекорд, мы не будем унывать. Но если получится, это наполнит тебя гордостью. Я знаю это, потому что делал это в Германии. Обновлять рекорды приятно", — цитирует Де Брюйне Daily Mail.