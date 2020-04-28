Де Брюйне намерен побить рекорд Анри

Кевин Де Брюйне Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне заявил, что намерен побить рекорд легенды "Арсенала" Тьерри Анри по количеству результативных передач за один сезон Премьер-Лиги.

В сезоне 2002/03 Анри 20 раз ассистировал своим партнерам по "Арсеналу" в рамках Премьер-Лиги, и этот рекорд пока никому не удалось покорить.

В прошлом Де Брюйне уже становился лучшим ассистентом Премьер-Лиги и пока что является таковым в нынешнем сезоне. Сейчас у Кевина уже 16 результативных передач, и он собирается отдать еще минимум пять в 11 заключительных матчах.

"Если честно, у меня ощущение, что я отдал 17 передач — одну у меня забрали в матче против "Арсенала". Не знаю, почему они так поступили, я до сих пор не понимаю этого".

"Я всегда шутил с Анри по этому поводу в национальной команде и даже во время благодарственного матча Венсана Компани в этом году. Я увидел его и сказал: "Я иду за тобой в этом году".

"16 результативных передач — очень славный показатель, и это многое говорит о тебе как о креативном игроке".

"Если у меня не получится побить рекорд, мы не будем унывать. Но если получится, это наполнит тебя гордостью. Я знаю это, потому что делал это в Германии. Обновлять рекорды приятно", — цитирует Де Брюйне Daily Mail.


Метки Анри, Де Брюйне, Манчестер Сити, Премьер-Лига, рекорды

Автор mihajlo   

Дата 28.04.2020 18:00

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  1. marcus 28.04.2020 18:15 # marcus
    Анри в том сезоне
    отдал - 20 результативных передач
    и забил 30 голов
    удачи )))

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