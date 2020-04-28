"Ньюкасл" попросил Коутиньо подождать

"Ньюкасл" попросил полузащитника Филиппе Коутиньо, принадлежащего "Барселоне", не спешить с решением относительно своего будущего.

На прошлой неделе из Испании пришла новость о том, что "Челси" "очень близок" к приобретению Коутиньо.



В данный момент Филиппе находится в аренде в "Баварии", однако в Мюнхене не останется, и поэтому "Барселона" активно ищет покупателя на 27-летнего бразильца.



Прямо сейчас "Ньюкасл" не в состоянии выдвинуть свое предложение по Коутиньо — все процессы на "Сент-Джеймс Парк" заморожены, причем не только из-за остановки сезона.



Дело в том, что "Ньюкасл" находится на пороге обретения нового владельца и уже в течение пары недель может перейти в руки Суверенного фонда Саудовской Аравии, чьи ресурсы выглядят едва ли не безграничными.



По информации каталонского издания Sport, "Ньюкасл" попросил окружение Коутиньо не спешить с выбором нового клуба и подождать, пока "сороки" оформят отношения с саудитами.



Новые хозяева "Ньюкасла" очень заинтересованы в приглашении Коутиньо — как и тренера с мировым именем. Ранее в апреле пресса также сообщала, что "сороки" контактируют с представителями Дриса Мертенса из "Наполи" и Эдинсона Кавани из ПСЖ.