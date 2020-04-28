"Вест Хэм" не планирует продавать Райса

"Вест Хэм" не планирует продавать полузащитника Деклана Райса грядущим летом, вопреки слухам.

Сегодня утром в английской прессе появилась информация, что сложная экономическая ситуация и желание главного тренера Дэвида Мойеса провести перестройку команды могут подтолкнуть "молотобойцев" к продаже Райса.



Среди потенциальных покупателей на 21-летнего Райса — пожалуй, лучшего игрока "Вест Хэма" в этом сезоне — назывались "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Арсенал".



Однако лондонские издания Evening Standard и Football.London в один голос утверждают, что Райсу отводится ключевая роль в планах Мойеса на будущее.



Если "Вест Хэм" и продаст Деклана, то только за 70-80 миллионов фунтов. В условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса, едва ли кто-то отважится расстаться с такой суммой — точно не "Юнайтед", как сообщает Manchester Evening News.



Даже если "молотобойцы" будут остро нуждаться в деньгах, то сперва рассмотрят продажу игроков вроде Фелипе Андерсона, Иссы Диопы и Мануэля Лансини, прежде чем очередь дойдет до Райса.