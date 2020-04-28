Хаби Алонсо может стать ассистентом Гвардиолы
Бывший полузащитник "Ливерпуля" Хаби Алонсо может стать правой рукой главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы со следующего сезона.
По ходу этого сезона Гвардиола лишился своего ближайшего ассистента в лице Микеля Артеты, который решил начать самостоятельную тренерскую карьеру и согласился на предложение возглавить "Арсенал".
В данный момент обязанности Артеты на "Этихад" временно принял Родольфо Боррель, однако Goal утверждает, что Гвардиола уже ищет нового помощника.
К этому Гвардиолу подталкивает еще и то, что Доменек Торрент, другой его ассистент, может стать главным тренером дочернего клуба "горожан" "Нью-Йорк Сити".
Одним из кандидатов на роль правой руки Гвардиолы является Алонсо, который провел пять лет в "Ливерпуле" как игрок и выигрывал с "красными" Лигу Чемпионов в 2005 году.
Алонсо является близким другом Артеты и со старта этого сезона тренирует "Реал Сосьедад Б" из третьего испанского дивизиона. На момент остановки кампании команды Хаби была пятой в таблице.
28.04.2020 15:00
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В итоге через год или два Хаби станет преемником Пепа в Ман Сити, а Артета будет кусать локти, сражаясь за попадание в ЛЕ с Арсеналом.
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Вот с этого чувака выйдет хороший коуч. Не то что артета аснлский.
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