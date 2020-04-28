Хаби Алонсо может стать ассистентом Гвардиолы

Хаби Алонсо и Хосеп Гвардиола Бывший полузащитник "Ливерпуля" Хаби Алонсо может стать правой рукой главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы со следующего сезона.

По ходу этого сезона Гвардиола лишился своего ближайшего ассистента в лице Микеля Артеты, который решил начать самостоятельную тренерскую карьеру и согласился на предложение возглавить "Арсенал".

В данный момент обязанности Артеты на "Этихад" временно принял Родольфо Боррель, однако Goal утверждает, что Гвардиола уже ищет нового помощника.

К этому Гвардиолу подталкивает еще и то, что Доменек Торрент, другой его ассистент, может стать главным тренером дочернего клуба "горожан" "Нью-Йорк Сити".

Одним из кандидатов на роль правой руки Гвардиолы является Алонсо, который провел пять лет в "Ливерпуле" как игрок и выигрывал с "красными" Лигу Чемпионов в 2005 году.

Алонсо является близким другом Артеты и со старта этого сезона тренирует "Реал Сосьедад Б" из третьего испанского дивизиона. На момент остановки кампании команды Хаби была пятой в таблице.


Метки Алонсо, Гвардиола, Манчестер Сити, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 28.04.2020 15:00

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  1. brown-ale 28.04.2020 15:20 # brown-ale
    В итоге через год или два Хаби станет преемником Пепа в Ман Сити, а Артета будет кусать локти, сражаясь за попадание в ЛЕ с Арсеналом.

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  2. chelsea88 28.04.2020 15:12 # chelsea88
    Вот с этого чувака выйдет хороший коуч. Не то что артета аснлский.

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