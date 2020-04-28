Батт защищает Ван Галя и Моуриньо

Член тренерского штаба "Манчестер Юнайтед" Ники Батт назвал "мифом" предположение о том, что Луи Ван Галь и Жозе Моуриньо игнорировали воспитанников академии "красных дьяволов".

После своего назначения главным тренером "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер принялся смело доверять молодежи, и та оправдывает это доверие, ярко проявляя себя на уровне Премьер-Лиги.



При Ван Гале и Моуриньо с этим было сложнее, потому что предшественники Сульшера зачастую предпочитали приглашать игроков за большие деньги со стороны, а не пользоваться продуктами академии.



Однако Батт, который прошлым летом вошел в тренерский штаб Сульшера, а до этого возглавлял академию, спешит напомнить, что Луи и Жозе тоже имеют свои успехи в плане работы с молодежью — Маркус Рэшфорд и Скотт Мактоминей получили свой шанс в первой команде еще до прихода Оле Гуннара.



"Думаю, было бы слишком жестко говорить такое про Ван Галя и Моуриньо, а также про Дэвида Мойеса, потому что они не пришли в "Манчестер Юнайтед" и не сказали: "Уберите все это в сторону, мы будем работать по-своему". Они не проявляли неуважение к клубу".



"Этого никогда не было. Это миф, что они игнорировали академию".



"Моуриньо был великолепен со мной. Каждый день во время завтрака он разговаривал со мной и спрашивал насчет парней. Несколько раз он встречался с парнями, когда те собирались в Португалию на турнир УЕФА, и говорил им о своих ожиданиях и все такое", — цитирует Батта Sky Sports.