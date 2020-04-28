Ба: "Ньюкасл" станет претендентом на титул Премьер-Лиги"

Бывший нападающий "Ньюкасла" Демба Ба считает, что "сорок" обладают потенциалом, чтобы выступать в Лиге Чемпионов и сражаться за титул Премьер-Лиги.

В данный момент "Ньюкасл" находится на пороге смены владельцев. Если не случится неожиданностей, в течение пары недель "сороки" перейдут из рук Майка Эшли в руки Суверенного фонда Саудовской Аравии по сделке стоимостью 300 миллионов фунтов.



За инвесторами из Саудовской Аравии стоят колоссальные деньги, и болельщики клуба с "Сент-Джеймс Парк" справедливо ожидают больших вложений в клуб. Ба надеется, что это поможет "Ньюкаслу" присоединиться к числу грандов.



"Если все сложится, я буду очень счастлив, потому что "Ньюкасл" — это клуб, который я очень люблю. Я провел отличное время там, и если сделка состоится, появится еще одна команда топ-уровня".



"Я не говорю, что появится топ-клуб, потому что "Ньюкасл" и так является топ-клубом, но это будет еще одна команда топ-уровня, которая будет сражаться за титул, сражаться за Лигу Чемпионов. Это будет только замечательно для Премьер-Лиги и для самого "Ньюкасла", — сообщил Ба Sky Sports.



Добавим, за свои 18 месяцев в "Ньюкасле" Ба забил 29 голов в 58 матчах.