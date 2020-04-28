Мата трижды отказался перейти в "Барселону"

Отец и агент полузащитника "Манчестер Юнайтед" Хуана Маты рассказал, что его сын несколько раз отказался от перехода в "Барселону".

Мату связывали с переходом в "Барселону" совсем недавно — прошлым летом, однако тогда Хуан, несмотря на настойчивые слухи, продлил свой контракт с "Юнайтед" до 2021 года.



Оказывается, это был не первый раз, когда "Барселона" пыталась заполучить своего соотечественника.



"Действительно, он тот игрок, в чьем ДНК есть многое от стиля "Барселоны". И было три случая, когда он мог перейти в "Барселону".



"Первый, когда он был в "Валенсии". Когда он перешел в "Челси", они снова думали о приглашении Хуана. А третий случай был недавно".



"Однако Хуану повезло, что каждый раз он находился в большом клубе. Тогда не было подходящих условий для его ухода, потому что, слава Богу, он и так находился в очень важных клубах", — сообщил Хуан Мануэль Мата Родригес VIP Deportivo.