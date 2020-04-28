Коллимор: "Коутиньо — один из самых переоцененных атакующих игроков в футболе"

Бывший нападающий "Ливерпуля" Стэн Коллимор призвал главного тренера "Челси" Фрэнка Лэмпарда отказаться от приобретения полузащитника Филиппе Коутиньо у "Барселоны".

Согласно слухам, "Челси" является большим фаворитом в борьбе за Коутиньо, который ищет новый клуб, не сумев толком заиграть в "Барселоне" и "Баварии".



Однако Коллимор считает, что трансфер Филиппе стал бы большой ошибкой для "Челси". По мнению Стэна, 27-летний бразилец пригодился бы командам попроще.



"Если Фрэнк Лэмпард подпишет Филиппе Коутиньо, это может стать его первой ошибкой в качестве главного тренера "Челси".



"Бразилец пригодился бы "Эвертону", "Вест Хэму" или, возможно, "Вулверхэмптону" — клубам второй категории из Премьер-Лиги, которые обычно разыгрывают места с шестого по восьмое".



"Он бы увеличил зрительский интерес и помог бы таким клубам убедить своих болельщиков, что они упорно трудятся над попаданием в Лигу Чемпионов".



"Он не поможет стать лучше командам, которые уже там, потому что он один из самых переоцененных атакующих полузащитников в футболе".



"Он заслуживает определенного почета благодаря тому, что бразилец и имеет кое-что общее с Неймаром. Будь он, скажем, из Словакии, отношение к нему было бы другим".



"Когда нужно взять игру за горло, в 90 процентах таких матчей он теряется. Он может пошуметь, когда уже все решено. Он может забить пару голов, чтобы сделать счет 5:0, когда основная работа уже сделана".



"И хотя он нравился болельщикам "Ливерпуля" своим умением забить потрясающий гол или исполнить какой-то волшебный трюк, многие понимали, что он — это просто красивое украшение".



"За ним было приятно наблюдать по видеонарезкам, но болельщики "Ливерпуля" знали, что, заглянув под капюшон, ты видел игрока, который не может диктовать игру — точно не в больших матчах".



"Ты видел славного молодого человека со славными манерами, но не того, кто обладает инстинктом убийцы, чтобы делать беспощадные вещи в большом клубе. Полагаю, эти болельщики не могли поверить своей удаче, когда получили за него 130 с лишним миллионов фунтов".



"В своем первом сезоне на "Стэмфорд Бридж" Лэмпард безошибочен в том, как они играют, как доверяют молодежи".



"Благодаря всему тому, что он сделал и сказал, "Челси" будет успешен не только при нем, но и при будущих тренерах. Они будут играть в футбол, как того хочет владелец, и выигрывать трофеи, но Коутиньо — не тот, кто позволит им это делать".



"Он не Эден Азар. У него нет этой небольшой озлобленности, которая необходима, чтобы вырывать победы в больших матчах. Он не принесет "Челси" или кому-либо еще больших трофеев", — сообщил Коллимор Daily Mirror.