Рио Фердинанд так и не простил Терри оскорбление Антона

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд заявил, что его душевная рана, которую ему нанес экс-защитник "Челси" Джон Терри, оскорбив младшего брата Рио Антона, до сих пор не зажила.

В октябре 2011 прогремел один из самых масштабных расистских скандалов в истории английского футбола. Терри был заподозрен в том, что произнес слова "f*cking black c*nt" в адрес Антона, тогда выступавшего за КПР.



Вестминстерский магистратский суд оправдал Терри, не увидев достаточных доказательств вины защитника, однако FA сочла вину доказанной, наказав Джона дисквалификацией на четыре матча, штрафом на 220 тысяч фунтов и забрав у него капитанскую повязку сборной Англии.



То было очень тяжелое время для Фердинанда-старшего, который до сих пор не разговаривает с Терри, наотрез отказавшимся признавать свою вину.



"Нет, мы так и не помирились после той ситуации с Джоном Терри и моим братом. Если бы я мог вернуться в прошлое, я бы высказался в первый же день и сказал бы своему брату: "Говори сейчас".



"Вы должны понимать, что нам давали советы со всех сторон. Это делали юристы, представители клуба, лиги, PFA, Ассоциации. Все эти люди говорили нам, как поступить правильно, как поступить лучше. Ты же просто следуешь совету профессионалов".



"Ты не хочешь поступить эгоистично и хранишь молчание, чтобы ситуация разрешилась так, как нужно. Но люди могут видеть факты".



"Проблема в том, что мы с братом поступили так от чистого сердца. Наши сердца были чисты в той ситуации, но это касалось не всех. Когда твое сердце чисто, но ты не даешь себе выговориться, ты страдаешь. Теперь я это понял".



"Ты страдаешь, а твоя репутация становится запятнана. На тебя вешают ярлык. Не знаю, произошло это потому, что ты не выговорился, или потому, что ты черный. Просто сейчас я думаю, что должен был сразу выговориться. Я бы сказал Антону: "Говори сейчас", — цитирует Фердинанда Evening Standard.