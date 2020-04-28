Трансферное окно в Премьер-Лиге может открыться не раньше конца августа

Клубы Премьер-Лиги ожидают, что ближайшее трансферное окно откроется не раньше конца августа.

Если бы не пандемия коронавируса, летнее трансферное окно в Премьер-Лиге открылось бы 10 июня и продлилось до 1 сентября, включительно, поскольку 31 августа выпадает на выходной день в Англии.



Однако стремительное распространение COVID-19 внесло огромные коррективы в футбольную жизнь. Премьер-Лига до сих пор работает над планом по возобновлению сезона в новой реальности.



Наиболее вероятный сценарий подразумевает, что сезон Премьер-Лиги возобновится в июне и завершится в конце июля, а в августе пройдут оставшиеся матчи Лиги Чемпионов и Лиги Европы.



Как утверждает Daily Mail, клубы Премьер-Лиги не ожидают, что смогут совершать трансферы, пока клубный сезон 2019/20 полностью не завершится.



Таким образом, открытие окна может быть сдвинуто до конца августа или на начало сентября, а о дате закрытия пока даже говорить не приходится.



Также сообщатся, что клубы низших дивизионов настаивают на расширении сроков трансферного окна, опасаясь, что из-за своих финансовых проблем будут уязвимы к рейдам представителей Премьер-Лиги.