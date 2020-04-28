Трансферное окно в Премьер-Лиге может открыться не раньше конца августа
Клубы Премьер-Лиги ожидают, что ближайшее трансферное окно откроется не раньше конца августа.
Если бы не пандемия коронавируса, летнее трансферное окно в Премьер-Лиге открылось бы 10 июня и продлилось до 1 сентября, включительно, поскольку 31 августа выпадает на выходной день в Англии.
Однако стремительное распространение COVID-19 внесло огромные коррективы в футбольную жизнь. Премьер-Лига до сих пор работает над планом по возобновлению сезона в новой реальности.
Наиболее вероятный сценарий подразумевает, что сезон Премьер-Лиги возобновится в июне и завершится в конце июля, а в августе пройдут оставшиеся матчи Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Как утверждает Daily Mail, клубы Премьер-Лиги не ожидают, что смогут совершать трансферы, пока клубный сезон 2019/20 полностью не завершится.
Таким образом, открытие окна может быть сдвинуто до конца августа или на начало сентября, а о дате закрытия пока даже говорить не приходится.
Также сообщатся, что клубы низших дивизионов настаивают на расширении сроков трансферного окна, опасаясь, что из-за своих финансовых проблем будут уязвимы к рейдам представителей Премьер-Лиги.
28.04.2020 08:00
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До сих пор не понимаю как они после июня вообще собираются что-то организовывать.
Контракты у игроков заканчиваются в конце июня. Трансферное окно должно быть согласовано с фифа и многое будет зависеть от других лиг. Какие нафиг еврокубки в августе? Что вообще за бред? Лишь бы баблишко получить
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