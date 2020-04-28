На "Ньюкасл" объявился новый покупатель

Американский медиамагнат Генри Морисс готов составить конкуренцию инвесторам из Саудовской Аравии за право приобрести "Ньюкасл" у Майка Эшли.

В данный момент сделка по приобретению "Ньюкасла" саудитами за 300 миллионов фунтов находится на одобрении у Премьер-Лиги, однако судьба "сорок" еще не предопределена, и Эшли может передумать.



Дополнительные 50 млн. фунтов, которые готов предложить Морисс, являются той причиной, по которой Эшли может изменить свое решение.



Как сообщает Daily Mirror, Морисс находится под впечатлением от того, каких успехов достигли его соотечественники Джон Генри и Том Вернер, превратив свой "Ливерпуль" в доминирующую силу на европейской и внутренней аренах.



Генри и Вернер купили "Ливерпуль" за 360 млн. фунтов в 2010 году, а спустя десятилетие мерсисайдский клуб оценивается уже в 2 млрд. фунтов. Морисс убежден, что такой же потенциал для роста есть и у "Ньюкасла".



"Его план подразумевает значительные инвестиции — не только в состав, но также в клубную академию. Это замечательный бизнес-план", — цитирует свой источник, близкий к Мориссу, издание.



Добавим, что Морисс является главой компании ClearTV со штаб-квартирой в Лос-Анджелесе. Эта компания управляет телевизионной платформой, которой пользуются аэропорты, госпитали и прочие медицинские учреждения.