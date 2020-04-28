Виллаш-Боаш не вернется в Премьер-Лигу

Бывший главный тренер "Челси" и "Тоттенхэма" Андре Виллаш-Боаш исключил свое возвращение в Премьер-Лигу.

В свое время Виллаш-Боашу выдавали те же авансы, что и Жозе Моуриньо — Андре тоже прибыл из "Порту" и тоже возглавил "Челси".



Однако Виллаш-Боаш не смог повторить успехи своего титулованного соотечественника и был уволен после всего 40 матчей у руля "синих". Затем Андре возглавил "Тоттенхэм", но, ничего не добившись, продержался лишь полтора сезона и тоже был изгнан.



Виллаш-Боаш все еще молод — ему только 42. Однако Андре, ныне тренирующий "Марсель", уже убедился, что его философия не годится для Премьер-Лиги.



"Я не вернусь туда. Это чемпионат с самыми большими инвестициям, лучшими игроками и командами. Но мне нравится быть в лиге, где другая игровая философия. В Англии не то", — цитирует Виллаш-Боаша Goal.