Ба: "Должно быть, Джеррарду сложно с этим жить"

Демба Ба и Стивен Джеррард Экс-нападающий "Челси" Демба Ба выразил симпатию Стивену Джеррарду в шестую годовщину самой знаменитой ошибки в карьере бывшего капитана "Ливерпуля".

Ровно шесть лет назад — 27 апреля 2014 года — "Ливерпуль" играл против "Челси", имея за плечами серию из 11 побед подряд. "Красным" требовалось набрать семь очков в трех заключительных матчах, чтобы гарантировать себе титул Премьер-Лиги.

Однако тот самый матч, первый из трех последних, "красные" проиграли со счетом 0:2, пропустив первый гол после того, как Джеррард поскользнулся в глубине поля и позволил Ба реализовать выход один на один. "Ливерпуль" потерял инициативу в чемпионской гонке и в итоге остался без титула.

Джеррард так и завершил свою игровую карьеру в 2016 году без чемпионской медали, и ненавистники регулярно припоминают Стивену ту его роковую ошибку. Ба признает, что жить с этим воспоминанием нелегко.

"Должно быть, с этим сложно жить".

"Если я поставлю себя на его место, чего я толком не делал до сих пор, то игроку, который так долго и так замечательно выступал за одну команду, должно быть ужасно упустить титул из-за своей ошибки".

"Конечно, в какой-то степени я симпатизирую ему. Но я об этом особо не задумываюсь", — сообщил Ба Sky Sports.


Метки Ба, видео, Джеррард, Ливерпуль, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 27.04.2020 22:00

Количество просмотров Просмотров: 709

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Последние комментарии:




  1. jokerz 27.04.2020 23:02 # jokerz
    Произошел троленг.
    Джерард и медальки АПЛ

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  2. asnural 27.04.2020 23:00 # asnural
    Щолсня много кому помогла стать чемпами

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  3. myu99 27.04.2020 22:43 # myu99
    ну конешно даже сейчас застун не дает ему. нармолно тролит скаузеров михайло так держат.

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  4. januzaj00 27.04.2020 22:31 # januzaj00
    единственный матч когда я был рад за щолсбери

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  5. drogba11cool 27.04.2020 22:05 # drogba11cool
    Отпраздновал как салах xd

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  6. homer-simpson 27.04.2020 22:04 # homer-simpson
    &#128293;&#128293;&#128293;&#128293; у кого то будет гореть от этой новости

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