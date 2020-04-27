Ба: "Должно быть, Джеррарду сложно с этим жить"
Экс-нападающий "Челси" Демба Ба выразил симпатию Стивену Джеррарду в шестую годовщину самой знаменитой ошибки в карьере бывшего капитана "Ливерпуля".
Ровно шесть лет назад — 27 апреля 2014 года — "Ливерпуль" играл против "Челси", имея за плечами серию из 11 побед подряд. "Красным" требовалось набрать семь очков в трех заключительных матчах, чтобы гарантировать себе титул Премьер-Лиги.
Однако тот самый матч, первый из трех последних, "красные" проиграли со счетом 0:2, пропустив первый гол после того, как Джеррард поскользнулся в глубине поля и позволил Ба реализовать выход один на один. "Ливерпуль" потерял инициативу в чемпионской гонке и в итоге остался без титула.
Джеррард так и завершил свою игровую карьеру в 2016 году без чемпионской медали, и ненавистники регулярно припоминают Стивену ту его роковую ошибку. Ба признает, что жить с этим воспоминанием нелегко.
"Должно быть, с этим сложно жить".
"Если я поставлю себя на его место, чего я толком не делал до сих пор, то игроку, который так долго и так замечательно выступал за одну команду, должно быть ужасно упустить титул из-за своей ошибки".
"Конечно, в какой-то степени я симпатизирую ему. Но я об этом особо не задумываюсь", — сообщил Ба Sky Sports.
27.04.2020 22:00
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Произошел троленг.
Джерард и медальки АПЛ
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Щолсня много кому помогла стать чемпами
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ну конешно даже сейчас застун не дает ему. нармолно тролит скаузеров михайло так держат.
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единственный матч когда я был рад за щолсбери
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Отпраздновал как салах xd
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🔥🔥🔥🔥 у кого то будет гореть от этой новости
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