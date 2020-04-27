Ба: "Должно быть, Джеррарду сложно с этим жить"

Экс-нападающий "Челси" Демба Ба выразил симпатию Стивену Джеррарду в шестую годовщину самой знаменитой ошибки в карьере бывшего капитана "Ливерпуля".

Ровно шесть лет назад — 27 апреля 2014 года — "Ливерпуль" играл против "Челси", имея за плечами серию из 11 побед подряд. "Красным" требовалось набрать семь очков в трех заключительных матчах, чтобы гарантировать себе титул Премьер-Лиги.



Однако тот самый матч, первый из трех последних, "красные" проиграли со счетом 0:2, пропустив первый гол после того, как Джеррард поскользнулся в глубине поля и позволил Ба реализовать выход один на один. "Ливерпуль" потерял инициативу в чемпионской гонке и в итоге остался без титула.



Джеррард так и завершил свою игровую карьеру в 2016 году без чемпионской медали, и ненавистники регулярно припоминают Стивену ту его роковую ошибку. Ба признает, что жить с этим воспоминанием нелегко.



"Должно быть, с этим сложно жить".



"Если я поставлю себя на его место, чего я толком не делал до сих пор, то игроку, который так долго и так замечательно выступал за одну команду, должно быть ужасно упустить титул из-за своей ошибки".



"Конечно, в какой-то степени я симпатизирую ему. Но я об этом особо не задумываюсь", — сообщил Ба Sky Sports.



