"Ньюкасл" должен обрести новых владельцев в течение двух недель

Сделка по приобретению "Ньюкасла" инвесторами из Саудовской Аравии может быть завершена через две недели.

Именно две недели PA Sport называет как срок, в течение которого Премьер-Лига должна проверить чистоту капитала Суверенного фонда Саудовской Аравии, договорившегося о покупке "сорок" у Майка Эшли за 300 миллионов фунтов.



За последние дни сразу несколько международных правозащитных организаций обратились к Премьер-Лиге и правительству Британии с призывом заблокировать сделку, припомнив наследному принцу Мохаммеду бин Салману многочисленные нарушения прав человека в Саудовской Аравии.



Того же попросил бродкастер beIN Sports, указывая на то, что власти Саудовской Аравии поощряют пиратские трансляции матчей Премьер-Лиги.



Однако на "Сент-Джеймс Парк" по-прежнему ожидают, что Премьер-Лига одобрит сделку.