Невилл: "Санчо ничуть не близок к Ди Марии"

Джейдон Санчо Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл считает, что вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо никак нельзя отнесли к числу лучших игроков мира.

Согласно слухам, грядущим летом "Юнайтед" может сделать Санчо самым дорогим приобретением в истории Премьер-Лиги — трансфер Джейдона оценивается в 100 миллионов фунтов.

20-летний Санчо забил 17 голов и отдал 19 результативных передач в 35 матчах этого сезона за "Боруссию", однако Невилл убежден, что Джейдону далеко даже до Анхеля Ди Марии, который провалился на "Олд Траффорд".

"Если честно, Джейдон Санчо в этот момент времени... Давайте не будем чересчур увлекаться".

"Думаю, у нас в клубе удивительная группа английских игроков. Но мы должны понимать, что существуют и другие игроки — бразильские, аргентинские, немецкие, бельгийские. У нас не единственная футбольная страна в мире".

"Такое уже было в прошлом. Вспомните все эти разговоры о "золотом поколении" сборной Англии. У нас были Бекс (Дэвд Бекхэм), Стиви (Джеррард), Фрэнк (Лэмпард), Уэйн (Руни), но у Бразилии были Ривалдо, Роналдиньо и Роналдо. Какое поколение тогда у них? Платиновое?"

"Вы говорите, что у вас золотое поколение, но забываете, что у других стран есть звезды мирового уровня".

"Хочется сказать: "Подождите секундочку". У Аргентины есть Агуэро, Игуаин, Месси, Ди Мария. Насколько хороши эти игроки в сравнении с Джейдоном Санчо? Джейдон Санчо ничуть не близок к этим игрокам".

"Будем честны. Джейдон Санчо талантлив, но мы не можем ставить его в один ряд с этими звездами мирового уровня, которые сезон за сезоном выигрывают еврокубки и Чемпионаты Мира", — сообщил Невилл в эфире Sky Sports.


Метки Боруссия, Манчестер Юнайтед, Невилл, Санчо

Автор mihajlo   

Дата 27.04.2020 20:00

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  1. quavo 27.04.2020 21:13 # quavo
    германский чем залупа подшконарная, там и канавы с мхиторянами раздавали , но санчо хорош все равно

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  2. d7 27.04.2020 20:27 # d7
    Боруссия специфическая команда, там легко заиграть, взять в Пример Батшуайи он в 10 матчах забил 7 голов а в Челси он Дно, Усман Дембеле потух в Барсе, и где Сейчас Мхитарян? так что Санчо это талантливый но все равно Кот в Мешке

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  3. drogba11cool 27.04.2020 20:10 # drogba11cool
    "У Аргентины есть"

    "выигрывают еврокубки и Чемпионаты Мира"

    дал6ае6 что ли

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