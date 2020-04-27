Невилл: "Санчо ничуть не близок к Ди Марии"

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл считает, что вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо никак нельзя отнесли к числу лучших игроков мира.

Согласно слухам, грядущим летом "Юнайтед" может сделать Санчо самым дорогим приобретением в истории Премьер-Лиги — трансфер Джейдона оценивается в 100 миллионов фунтов.



20-летний Санчо забил 17 голов и отдал 19 результативных передач в 35 матчах этого сезона за "Боруссию", однако Невилл убежден, что Джейдону далеко даже до Анхеля Ди Марии, который провалился на "Олд Траффорд".



"Если честно, Джейдон Санчо в этот момент времени... Давайте не будем чересчур увлекаться".



"Думаю, у нас в клубе удивительная группа английских игроков. Но мы должны понимать, что существуют и другие игроки — бразильские, аргентинские, немецкие, бельгийские. У нас не единственная футбольная страна в мире".



"Такое уже было в прошлом. Вспомните все эти разговоры о "золотом поколении" сборной Англии. У нас были Бекс (Дэвд Бекхэм), Стиви (Джеррард), Фрэнк (Лэмпард), Уэйн (Руни), но у Бразилии были Ривалдо, Роналдиньо и Роналдо. Какое поколение тогда у них? Платиновое?"



"Вы говорите, что у вас золотое поколение, но забываете, что у других стран есть звезды мирового уровня".



"Хочется сказать: "Подождите секундочку". У Аргентины есть Агуэро, Игуаин, Месси, Ди Мария. Насколько хороши эти игроки в сравнении с Джейдоном Санчо? Джейдон Санчо ничуть не близок к этим игрокам".



"Будем честны. Джейдон Санчо талантлив, но мы не можем ставить его в один ряд с этими звездами мирового уровня, которые сезон за сезоном выигрывают еврокубки и Чемпионаты Мира", — сообщил Невилл в эфире Sky Sports.