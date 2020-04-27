"Ливерпуль" отложил реконструкцию "Энфилда" на год
"Ливерпуль" объявил, что расширение "Энфилда" была приостановлено в связи с пандемией коронавируса.
Уже в декабре этого года мерсисайдский клуб планировал приступить к реконструкции трибуны "Энфилд Роуд", собираясь сделать ее 16-тысячной.
"Ливерпуль" надеялся завершить строительство в 18-месячный срок — к старту сезона 2022/23. Этот проект оценивается в 60 миллионов фунтов и должен увеличить общую вместимость стадиона "красных" до 61 тысячи зрителей.
Однако в планы "Ливерпуля" вмешалась пандемия COVID-19, и сегодня было объявлено, что начало работ сдвигается на 12 месяцев — до декабря 2021 с завершением летом 2023.
27.04.2020 19:00
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у ташкентского Пахтакора вместимость больше... недоклуб и недочемпион, с недостадион на 45 тыс. геморроев...
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Всего то 60 млн обойдется реконструкция,учитывая что предыдущее расширение трибуны «Мэйн роад стэнд» в 2016 году обошлась в 150 млн,это кошерная цена...В будущем можно еще расширить две оставшиеся трибуны,легендарный "Коп" и «Кенни Далглиш Стэнд» и обогнать по вместимости бомжатник "Олд Траффорд":)
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Не ну чо не могли до 63 тыс догнать...у Пенутхэма 62 тыс куриц вмещает
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