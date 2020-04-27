"Ливерпуль" отложил реконструкцию "Энфилда" на год

"Ливерпуль" объявил, что расширение "Энфилда" была приостановлено в связи с пандемией коронавируса.

Уже в декабре этого года мерсисайдский клуб планировал приступить к реконструкции трибуны "Энфилд Роуд", собираясь сделать ее 16-тысячной.



"Ливерпуль" надеялся завершить строительство в 18-месячный срок — к старту сезона 2022/23. Этот проект оценивается в 60 миллионов фунтов и должен увеличить общую вместимость стадиона "красных" до 61 тысячи зрителей.



Однако в планы "Ливерпуля" вмешалась пандемия COVID-19, и сегодня было объявлено, что начало работ сдвигается на 12 месяцев — до декабря 2021 с завершением летом 2023.