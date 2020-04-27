"Ливерпуль" отложил реконструкцию "Энфилда" на год

Энфилд "Ливерпуль" объявил, что расширение "Энфилда" была приостановлено в связи с пандемией коронавируса.

Уже в декабре этого года мерсисайдский клуб планировал приступить к реконструкции трибуны "Энфилд Роуд", собираясь сделать ее 16-тысячной.

"Ливерпуль" надеялся завершить строительство в 18-месячный срок — к старту сезона 2022/23. Этот проект оценивается в 60 миллионов фунтов и должен увеличить общую вместимость стадиона "красных" до 61 тысячи зрителей.

Однако в планы "Ливерпуля" вмешалась пандемия COVID-19, и сегодня было объявлено, что начало работ сдвигается на 12 месяцев — до декабря 2021 с завершением летом 2023.


Метки Ливерпуль, стадионы, Энфилд

Автор mihajlo   

Дата 27.04.2020 19:00

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  1. kojan 27.04.2020 20:00 # kojan
    у ташкентского Пахтакора вместимость больше... недоклуб и недочемпион, с недостадион на 45 тыс. геморроев...

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  2. liverpool1892est 27.04.2020 19:24 # liverpool1892est
    Всего то 60 млн обойдется реконструкция,учитывая что предыдущее расширение трибуны «Мэйн роад стэнд» в 2016 году обошлась в 150 млн,это кошерная цена...В будущем можно еще расширить две оставшиеся трибуны,легендарный "Коп" и «Кенни Далглиш Стэнд» и обогнать по вместимости бомжатник "Олд Траффорд":)

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  3. liverpool1892est 27.04.2020 19:07 # liverpool1892est
    Не ну чо не могли до 63 тыс догнать...у Пенутхэма 62 тыс куриц вмещает

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