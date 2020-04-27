Зийеш рассказал о роли Лэмпарда в своем решении перейти в "Челси"

Вингер "Аякса" Хаким Зийеш рассказал о роли тренера Фрэнка Лэмпарда в своем решении продолжить карьеру в "Челси".

Вердикт не возобновлять сезон Эредивизии означает, что Зийеш уже сыграл свой последний матч за "Аякс". Таким образом, 1 июля Хаким официально станет игроком "Челси".



27-летний игрок сборной Марокко чувствует, что готов к этому карьерному шагу и предвкушает совместную работу с Лэмпардом.



"Что я чувствую насчет своего перехода в "Челси"? Все кажется мне правильным. "Челси" — очень большой и славный клуб. Там много талантливой молодежи, что ставит меня в привычное положение после трех с половиной лет в "Аяксе". Эта роль хорошо мне подходит".



"В лице Фрэнка Лэмпарда у "Челси" есть тренер, которому нравится атаковать и играть в привлекательный футбол. Я чувствую то же самое. Мы хорошо разговаривали с ним. Лэмпард очень спокоен и произвел хорошее впечатление на меня. Мы сразу же почувствовали связь, и это тоже повлияло на мое решение".



"Это правильное время для перемен. Я готов, в том числе — как человек. Это будет новая стадия моей жизни — в Лондоне, еще дальше от семьи и друзей. Но я не вижу в этом проблемы, даже наоборот. Я предвкушаю это. Я буду стараться изо всех сил и научусь многим вещам, благодаря чему вырасту еще", — сообщил Зийеш Voetbal International.