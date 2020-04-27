Фердинанд хочет, чтобы Погба высказался насчет своего будущего

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд призвал полузащитника "красных дьяволов" Поля Погба лично высказаться насчет своего будущего.

Погба почти не играет в этом сезоне из-за проблем с лодыжкой, сохраняя гробовое молчание насчет своих планов на будущее. Зато много говорит агент Мино Райола, подогревая спекуляции в пресса насчет своего клиента.



Фердинанд считает, что эту неопределенность должен снять сам Погба, однако пока Поль игнорирует советы Рио.



"Честно признаюсь, я обожаю Поля, потому что он отличный парень. Я знаю его со времен, когда он был мальчишкой, и я до сих пор с ним общаюсь".



"Моя единственная претензия к Полю состоит в том, что это он сам должен говорить вместо того, чтобы говорил его агент. Если бы он это сделал, его ситуация значительно бы прояснилась".



"Я говорил все эти вещи и ему, но у Поля своя голова на плечах, и он должен поступать по-своему. Я уважаю это, и это нормально. Это мое единственное замечание к нему", — цитирует Фердинанда Daily Mirror.