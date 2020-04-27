Сон может пропустить возобновление сезона

Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хен Мин рискует пропустить возобновление сезона Премьер-Лиги из-за карантина.

Как известно, в данный момент Сон проходит трехнедельную службу в вооруженных силах Южной Кореи. 27-летний футболист отдаст долг родине к 10 мая, после чего сможет вернуться в Англию.



По возвращении в Лондон, если правила к тому моменту не будут ослаблены, Сону как прибывшему из-за границы человеку придется самоизолироваться на две недели.



Как сообщает Evening Standard, команды Премьер-Лиги планируют возобновить тренировки 18 мая. Это означает, что Сон пропустит минимум неделю этого "предсезонного периода".



Свой последний матч Сон сыграл еще 16 февраля. Естественно, после столь длительного периода без игровой практики ему потребуется немало времени, чтобы привести себя в форму. Южнокореец может не успеть это сделать до возобновления сезона.



Отметим, что с начала пандемии коронавируса Сон провел в самоизоляции уже два раза по две недели. Сперва — в Лондоне в феврале, когда он вернулся из Южной Кореи после операции на сломанной руке, затем — в Сеуле, куда он прилетел в конце марта.