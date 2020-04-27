Щесны вспомнил, как одна сигарета закончила его карьеру в "Арсенале"
Голкипер "Ювентуса" Войцех Щесны рассказал, как одна выкуренная сигарета фактически поставила крест на его карьере в "Арсенале".
После провального для себя поражения 2:0 от "Саутгемптона" 1 января 2015 Щесны привел в ярость Арсена Венгера, тогда тренировавшего "Арсенал", закурив в душевой.
Венгер не стал устраивать скандал, но поляк был оштрафован на 20 тысяч фунтов и лишился места в стартовом составе. По окончании того сезона Войцех уехал в двухлетнюю аренду в "Рому" и из Италии уже не вернулся.
"В те времена я курил регулярно, и босс это очень хорошо знал. Он просто не хотел, чтобы кто-нибудь курил в раздевалке, и я это тоже знал".
"Из-за испытанных во время игры эмоций я закурил, пока команда еще была на месте. Я отправился в угол душевой, с краю от раздевалки, чтобы никто меня не увидел, и зажег сигарету".
"Кто-то заметил меня — это был даже не босс, и этот человек доложил обо мне боссу. Пару дней спустя я увиделся с боссом, и он спросил меня, правда ли это. Я сказал "да". Он оштрафовал меня, и казалось, что это конец истории".
"Но затем он сказал: "Ненадолго ты останешься вне команды". У нас не было больших ссор или конфронтаций. Я отнесся к этому очень профессионально".
"Я всецело ожидал вернуться в команду через несколько недель, однако мы набрали хорошую форму, а Давид Оспина, вставший в ворота вместо меня, очень очень провел те матчи. Он сохранил место в стартовом составе".
"Все это означало, что мне бы пришлось ждать и сражаться за возвращение в команду, либо я мог попытаться доказать, что являюсь лучшим голкипером в клубе, отправившись в аренду. Это звучит странно, но иногда это лучший вариант", — сообщил Щесны в подкасте Arsenal Nation.
27.04.2020 14:00
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Курил не ту сигарету.
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Эта сигарета позволила Щесному свалить из гейклуба, и отмывшись в Роме наконец-то оказаться в настоящем топ-клубе.
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Курить здоровью вредить.
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