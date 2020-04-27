На матчах Премьер-Лиге без зрителей будет присутствовать минимум 300 людей

Премьер-Лига подсчитала, что на каждом матче без зрителей в концовке сезона будет задействовано минимум 300 людей.

Матчи при пустых трибунах — пожалуй, единственный возможный вариант возобновления сезона в условиях пандемии коронавируса.



Однако отсутствие зрителей не означает отсутствие людей на стадионах. Премьер-Лига задалась вопросом, сколько различного персонала может потребоваться для обслуживания одной игры, сообщает The Telegraph.



40 футболистов двух команд, 32 представителя тренерских штабов, 12 арбитров, шесть или восемь докторов плюс медицинский персонал, три делегата Премьер-Лиги, не менее 130 сотрудников медиа, а также клубные директора, служба безопасности, различные технические работники — всего выходит минимум 300 людей, которые по-прежнему должны соблюдать нормы социального дистанцирования.



Предполагается, что на отдельных матчах это количество может увеличиваться до 500.



Высший английский сезон по-прежнему работает над планом по возобновлению сезона с 8 июня, надеясь сыграть оставшиеся матчи до конца июля.