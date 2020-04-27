Райс был шокирован, когда от него отказался "Челси"

Полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс признался, что был опустошен, когда от него отказался "Челси".

Райс занимался в академии "Челси" с 2006 по 2014 год, однако затем был выставлен за дверь — тренеры "синих" не поверили в перспективы Деклана в профессиональном футболе.



Райс был потрясен таким поступком родного клуба, однако не отказался от своей мечты и сейчас, в свой 21 год, является одним из лучших игроков Премьер-Лиги на своей позиции.



"Я столкнулся с огромным разочарованием, которое мне пришлось преодолеть, когда "Челси" отказался от меня 14-летнего".



"Челси" был всем для меня. С девяти и до 14 лет я тренировался там с понедельника по пятницу, играл матчи, и когда затем тебе говорят, что ты больше не будешь частью этого, ты испытываешь огромный шок. Я никогда и представить себе этого не мог, но это случилось".



"Затем мне повезло получить возможность перейти в "Фулхэм" или "Вест Хэм". Я выбрал "Вест Хэм" и начал новую главу".



"Я знал, что это будет тяжело, но я с детства мечтал стать профессиональным футболистом. Ради достижения этой цели я трудился как можно упорнее, и ничто не могло встать у меня на пути".



"Просто я был так целеустремлен и хотел стать как можно лучше. Я был вынужден пойти на жертвы, покинуть родной дом, но все эти решения принесли хорошие плоды", — сообщил Райс Sky Sports.