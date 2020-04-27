"Челси" может отказаться от приглашения Коутиньо
Несмотря на статус фаворита в борьбе за Филиппе Коутиньо, "Челси" рассматривает несколько альтернатив бразильскому полузащитнику.
В данный момент "Барселона" дожидается возвращения Коутиньо из аренды в "Баварии", чтобы затем сразу же избавиться от Филиппе.
На "Ноу Камп" смирились с тем, что в лучшем случае вернут только половину из тех 142 миллионов фунтов, за которые Коутиньо был куплен у "Ливерпуля" в январе 2018. Однако "Барселона" отчаянно нуждается в продаже Филиппе, чтобы заполучить свои трансферные цели вроде Неймара или Лаутаро Мартинеса.
Претендентом номер на Коутиньо принято считать "Челси", и "синие" действительно рассматривают возможность приглашения 27-летнего полузащитника.
Однако The Athletic утверждает, что "Челси" имеет несколько альтернативных — не менее привлекательных — вариантов, из-за которых лондонский клуб может завершить свой интерес к Коутиньо.
Одной из таких альтернатив является 20-летний Кай Хаверц из "Байера". Немец стоит сопоставимых денег, но гораздо моложе Филиппе.
27.04.2020 11:00
Просмотров: 871
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
c учетом прихода Зиеша не вижу смысла в этом трансфере.
к тому же появятся сложно с интеграцией обоих в игровую схему.
у Челси есть Баркли, Маунт и Лофтус Чик, стоит делать ставку на них.
(ответить)
в ньюкасл беспризорника
и зарплатой не обидят и в основу без вопросов
(ответить)
хах, а я даже не знал что он сам доплатил - вот же провальный трансфер для Коутиньо лично вышел.
С другой стороны это его годовая зарплата, а ещё 3 года по контракту осталось, а на понижение он не пойдёт скорее всего.
Примерно та же зарплата у него была и в Ливерпуле, так что год он отыграл бесплатно.
(ответить)
Стали известны подробности сделки между «Барселоной» и «Ливерпулем» по трансферу Филиппе Коутиньо.
Общая стоимость трансфера составила 142 миллионов фунтов, однако часть от этой суммы заплатил сам игрок, чтобы уладить разногласия между клубами.
Коутиньо решил заплатить 11,5 млн фунтов, чтобы трансфер в каталонский клуб не сорвался.
На данный момент бразилец выплатил 9 млн фунтов, а оставшуюся часть оплатит в будущем
Вот лох
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий