"Челси" может отказаться от приглашения Коутиньо

Несмотря на статус фаворита в борьбе за Филиппе Коутиньо, "Челси" рассматривает несколько альтернатив бразильскому полузащитнику.

В данный момент "Барселона" дожидается возвращения Коутиньо из аренды в "Баварии", чтобы затем сразу же избавиться от Филиппе.



На "Ноу Камп" смирились с тем, что в лучшем случае вернут только половину из тех 142 миллионов фунтов, за которые Коутиньо был куплен у "Ливерпуля" в январе 2018. Однако "Барселона" отчаянно нуждается в продаже Филиппе, чтобы заполучить свои трансферные цели вроде Неймара или Лаутаро Мартинеса.



Претендентом номер на Коутиньо принято считать "Челси", и "синие" действительно рассматривают возможность приглашения 27-летнего полузащитника.



Однако The Athletic утверждает, что "Челси" имеет несколько альтернативных — не менее привлекательных — вариантов, из-за которых лондонский клуб может завершить свой интерес к Коутиньо.



Одной из таких альтернатив является 20-летний Кай Хаверц из "Байера". Немец стоит сопоставимых денег, но гораздо моложе Филиппе.