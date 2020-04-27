Мактоминей объяснил, почему не ушел из МЮ в аренду

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Скотт Мактоминей рассказал, почему он отказался уходить в аренду и решил сражаться за место в первой команде "красных дьяволов".

Несмотря на некоторые проблемы со здоровьем, в этом сезоне Мактоминей окончательно утвердился в качестве важного игрока команды Оле Гуннара Сульшера.



23-летний шотландец сполна воспользовался своим шансом, который ему предоставился после отъезда в Китай Маруана Феллайни в начале 2019 года — в то время ходили упорные слухи, что арендовать Скотта может "Селтик".



"Около полутора лет назад было время, когда я действительно мог отправиться в аренду. Но затем кто-то уходит из клуба или вроде того, у тебя появляется шанс, за который ты должен ухватиться".



"Я слышал кучу историй про парней, которые уходили в аренду, и у меня в голове всегда была мысль, что я не хочу этого. Я хочу сперва показать себя здесь, и если из этого ничего не выйдет, только тогда я отправлюсь в аренду", — сообщил Мактоминей в официальном подкасте "Юнайтед".