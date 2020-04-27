Ндиди планирует остаться в "Лестере"

Полузащитник "Лестера" Уилфрид Ндиди заявил, что смена клуба не входит в его планы.

Выступая за "лис", Ндиди зарекомендовал себя одним из лучших полузащитников оборонительного плана в Премьер-Лиге. Надежная игра Уилфрида в опорной зоне помогает команде Брендана Роджерса удерживать третье место в таблице.



По ходу этого сезон в прессе появлялись слухи об интересе к Ндиди со стороны "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля", но 23-летний нигериец связывает свое будущее с "Лестером".



"Наши дела идут хорошо, а мне нравится здесь. У меня по-прежнему есть контракт с "Лестером". Я учусь и стараюсь становиться лучше с каждым днем. У меня неплохо получается здесь, поэтому у меня нет необходимости куда-либо уходить", — сообщил Ндиди ESPN.