"Арсенал" лидирует в борьбе за Виллиана

"Арсенал" лидирует в борьбе за вингера "Челси" Виллиана, который может стать свободным агентом грядущим летом.

Несмотря на то, что Виллиан был бы счастлив остаться в "Челси", у игрока и клуба существуют непреодолимые разногласия насчет нового контракта.



В данный момент все идет к тому, что 31-летний бразилец сможет покинуть "Стэмфорд Бридж" безо всякой компенсации, и это заинтересовало многие клубы, особенно в условиях дефицита свободных денег на трансферном рынке.



За последнее время Виллиана сватали в "Тоттенхэм" и "Ливерпуль", не говоря уже о нескольких зарубежных клубах, однако Daily Mail, ссылаясь на ESPN Brasil, называет "Арсенал" главным претендентом на двукратного чемпиона Премьер-Лиги.



Вместе с тем сообщается, что еще ничего не согласовано, и у других клубов остаются шансы опередить "Арсенал" в борьбе за Виллиана.



Добавим, в случае перехода в "Арсенал" Виллиан сможет воссоединиться со своим партнером по сборной Бразилии Давидом Луисом, который сменил "синих" на "канониров" прошлым лето.