"Арсенал" лидирует в борьбе за Виллиана

Виллиан "Арсенал" лидирует в борьбе за вингера "Челси" Виллиана, который может стать свободным агентом грядущим летом.

Несмотря на то, что Виллиан был бы счастлив остаться в "Челси", у игрока и клуба существуют непреодолимые разногласия насчет нового контракта.

В данный момент все идет к тому, что 31-летний бразилец сможет покинуть "Стэмфорд Бридж" безо всякой компенсации, и это заинтересовало многие клубы, особенно в условиях дефицита свободных денег на трансферном рынке.

За последнее время Виллиана сватали в "Тоттенхэм" и "Ливерпуль", не говоря уже о нескольких зарубежных клубах, однако Daily Mail, ссылаясь на ESPN Brasil, называет "Арсенал" главным претендентом на двукратного чемпиона Премьер-Лиги.

Вместе с тем сообщается, что еще ничего не согласовано, и у других клубов остаются шансы опередить "Арсенал" в борьбе за Виллиана.

Добавим, в случае перехода в "Арсенал" Виллиан сможет воссоединиться со своим партнером по сборной Бразилии Давидом Луисом, который сменил "синих" на "канониров" прошлым лето.


Метки Арсенал, Виллиан, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.04.2020 08:00

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Последние комментарии:




  1. flamic 27.04.2020 09:21 # flamic
    Топраик! срочно брать вместо всей полузащиты

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  2. wengerrrro 27.04.2020 08:35 # wengerrrro
    6ля, виллиан не самый плохой игрок, но надеюсь утка

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  3. iceteam 27.04.2020 08:07 # iceteam
    Пуканиры, как всегда, весь хромой шлак за Челси подбирают))

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