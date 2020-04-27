Командам Премьер-Лиги могут разрешить делать по пять замен за матч в остатке сезона, чтобы предотвратить травмы игроков.

В данный момент английский футбольный сезон все еще остановлен, и клубы до сих пор не определились с датой возобновления полноценных тренировок, не говоря уже о возобновлении кампании.



У команд Премьер-Лиги может остаться пять недель или меньше, чтобы провести оставшиеся матчи сезона, а это означать футболистам придется играть по весьма жесткому графику после примерно двух месяцев простоя.



Как сообщает The Sun в эксклюзивном материале, ФИФА уже озаботился этой проблемой и предложил Международному совету футбольных ассоциаций (IFAB) увеличить количество разрешенных для каждой команды замен в течение 90-минутного матча с трех до пяти.



Это изменение предлагается в качестве "временной меры" — только до конца сезона 2019/20, чтобы снизить вероятность травм.



А чтобы не затягивать игру, ФИФА предлагает разрешить каждой команде делать только три остановки, чтобы выпустить пятерых свежих игроков — то есть минимум две замены должны быть двойными или одна тройная в дополнение к одиночным.