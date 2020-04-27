Кин: "МЮ все еще далеко позади "Сити" и "Ливерпуля"

Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин заявил, что "красным дьяволам" все еще нужно проделать большой путь, чтобы вернуть свою прежнюю мощь.

До остановки сезона "Юнайтед" демонстрировал отличный футбол, благодаря своему январскому новичку Бруну Фернандешу развив свою беспроигрышную серию до 11 матчей.



Кин наблюдает явные признаки восстановления, однако считает, что до двух лидеров Премьер-Лиги "Юнайтед" все еще далеко.



"Если судить по паре последних матчей, то это хорошее предчувствие насчет "Юнайтед" определенно вернулось".



"Также приходит в голову мысль, что выздоровление Поля Погба и Маркуса Рэшфорда может придать им большой импульс на концовку сезона".



"Однако "Юнайтед" все еще нужно проделать большой путь, они по-прежнему далеко позади от "Манчестер Сити" и "Ливерпуля". Хотя, конечно, они выглядят гораздо лучше, чем 6-12 месяцев назад, а все новички хорошо освоились. Со временем они станут только лучше".



"Если мы сможем возобновить сезон, а им удастся хорошо финишировать и затем подписать еще одного-двух классных игроков летом, тогда это будет очередной большой шаг на пути восстановления, однако впереди еще большой путь", — сообщил Кин Sky Sports.



Также Кин выразил мнение, что "Юнайтед" нужно заняться укреплением линии обороны, а не покупать атакующих игроков.



"Люди всегда говорят, что большим клубам нужны атакующие игроки. Но я по-прежнему считаю, что "Юнайтед" нуждается в одном-двух защитниках".



"Их центр обороны не выглядит убедительно, им нужен еще один центральный защитник. И я определенно не убежден Люком Шоу. Брандон Уильямс неплох для юного парня, хотя он и правоногий игрок", — добавил Кин.