Жота уверен, что сезон Премьер-Лиги будет доигран
Вингер "Вулверхэмптона" Диогу Жота уверен, что этот сезон Премьер-Лиги будет доигран.
В минувшую пятницу из Голландии пришло подтверждение того, что сезон Эредивизии 2019/20 аннулирован из-за пандемии коронавируса.
Эта новость потрясла фанатов команд вроде "Ливерпуля", который находится на пороге своего первого в истории титула Премьер-Лиги. Однако Жота считает, что Англия должна продолжать работать над возобновлением сезона.
"Убежден, сезон Премьер-Лиги может быть доигран. Нам не нужно оглядываться на другие страны. Каждая страна имеет свои собственные проблемы и разбирается с ними индивидуально".
"И хотя некоторые лиги могут досрочно закончить сезон, другие могут вскоре его возобновить. Я знаю, что почти каждая страна в мире ориентируется на Премьер-Лигу, поэтому нам важно доиграть сезон".
"Естественно, здоровье находится на первом месте, и когда все будет готово, мы сможем доиграть сезон", — сообщил Жота BBC.
26.04.2020 23:00
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кто ещё уверен? огласите весь список пожалуйста.
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еврокубки тоже надо доиграть :)
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