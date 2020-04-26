Жота уверен, что сезон Премьер-Лиги будет доигран

Диогу Жота Вингер "Вулверхэмптона" Диогу Жота уверен, что этот сезон Премьер-Лиги будет доигран.

В минувшую пятницу из Голландии пришло подтверждение того, что сезон Эредивизии 2019/20 аннулирован из-за пандемии коронавируса.

Эта новость потрясла фанатов команд вроде "Ливерпуля", который находится на пороге своего первого в истории титула Премьер-Лиги. Однако Жота считает, что Англия должна продолжать работать над возобновлением сезона.

"Убежден, сезон Премьер-Лиги может быть доигран. Нам не нужно оглядываться на другие страны. Каждая страна имеет свои собственные проблемы и разбирается с ними индивидуально".

"И хотя некоторые лиги могут досрочно закончить сезон, другие могут вскоре его возобновить. Я знаю, что почти каждая страна в мире ориентируется на Премьер-Лигу, поэтому нам важно доиграть сезон".

"Естественно, здоровье находится на первом месте, и когда все будет готово, мы сможем доиграть сезон", — сообщил Жота BBC.


Метки Вулверхэмптон, Жота

Автор mihajlo   

Дата 26.04.2020 23:00

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 26.04.2020 23:46 # manutd-20champ
    кто ещё уверен? огласите весь список пожалуйста.

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  2. kojan 26.04.2020 23:34 # kojan
    Министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья не верит, что в стране возобновятся футбольные матчи.

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  3. kojan 26.04.2020 23:32 # kojan
    Из-за пандемии коронавируса чемпионат Мексики по футболу доигран не будет. Сезон - 2019/20 завершён досрочно, сообщает пресс-служба Федерации футбола Мексики.

    Принято решение об отмене понижения и повышения команд в классе в течение следующих

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  4. quavo 26.04.2020 23:09 # quavo
    еврокубки тоже надо доиграть :)

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