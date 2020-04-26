Жота уверен, что сезон Премьер-Лиги будет доигран

Вингер "Вулверхэмптона" Диогу Жота уверен, что этот сезон Премьер-Лиги будет доигран.

В минувшую пятницу из Голландии пришло подтверждение того, что сезон Эредивизии 2019/20 аннулирован из-за пандемии коронавируса.



Эта новость потрясла фанатов команд вроде "Ливерпуля", который находится на пороге своего первого в истории титула Премьер-Лиги. Однако Жота считает, что Англия должна продолжать работать над возобновлением сезона.



"Убежден, сезон Премьер-Лиги может быть доигран. Нам не нужно оглядываться на другие страны. Каждая страна имеет свои собственные проблемы и разбирается с ними индивидуально".



"И хотя некоторые лиги могут досрочно закончить сезон, другие могут вскоре его возобновить. Я знаю, что почти каждая страна в мире ориентируется на Премьер-Лигу, поэтому нам важно доиграть сезон".



"Естественно, здоровье находится на первом месте, и когда все будет готово, мы сможем доиграть сезон", — сообщил Жота BBC.