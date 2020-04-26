Уилшир рассказал, как его привел в "Арсенал" переодетый в рефери скаут

Полузащитник "Вест Хэма" Джек Уилшир рассказал, каким образом он оказался в "Арсенале".

Как известно, Уилшир является воспитанником "Арсенала" и некогда считался одной из ярчайших молодых звезд Европы. Правда, травмы помешали Джеку реализовать свой потенциал.



Уилшир, в 2018 году ушедший в "Вест Хэм" свободным агентом, оказался в "Арсенале" еще мальчишкой, когда его приметил секретный скаут "канониров".



"Я играл за "Лутон" против "Барнета", а наш рефери, как оказалось, бы скаутом "Арсенала".



"После матча он подошел к моему отцу и сказал, что хочет пригласить меня в "Арсенал". Он даже не говорил о просмотре, а сразу хотел меня подписать. Это было странно, потому что мне казалось, что такого рода вещи должны происходить в трансферное окно. Я буду честен с вами: я не хотел переходить".



"Я жил в 15 минутах от Лутона, и ездить в Лондон каждый день? Моему отцу пришлось бы раньше заканчивать свою работу. Мой отец не стал оказывать на меня давление, но я не знал, как мне быть".



"Я четко помню, как гулял в парке с другом. Мой отец приехал за мной на красном фургоне и сказал: "Это твой последний день, чтобы принять решение". Тогда я сказал другу, что перехожу в "Арсенал", а остальное — история". Мой отец заслуживает похвалы — мы жили небогато, он был сантехником".



"Он заканчивал работать в четыре дня, затем мы час добирались до Лондона, и так происходило три раза в неделю с моих 10 лет", — сообщил Уилшир в подкасте The Lockdown Tactics.