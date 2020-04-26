Киоун готов помочь "Арсеналу" вернуть Венгера

Экс-защитник "Арсенала" Мартин Киоун предложил свои услуги по возвращению Арсена Венгера в клуб.

Напомним, Венгер покинул пост главного тренера "Арсенала" в 2018 году после 22 сезонов в лондонском клубе. За это время Арсен выиграл три титула Премьер-Лиги и семь Кубков Англии.



С тех пор Венгер так и не нашел для себя другой тренерской работы и в данный момент трудится директором в ФИФА. Киоун убежден, что опыт 70-летнего француза мог бы быть полезен "Арсеналу" и сейчас.



"Джош Кроенке, сын владельца, принимает активное участие в жизни клуба, и он бы не отказался поработать вместе с Венгером".



"Они были рады тем деньгам, которые Венгер зарабатывал для них как для акционеров. С ним "Арсенал" добивался успехов, огромных успехов, поэтому я не считаю возвращение Венгера невозможным".



"Однако либо они должны поговорить с ним, либо сам Венгер должен предложить свои услуги. Возможно, он чувствует, что его должны попросить об этом и не хочет вмешиваться, когда на первых ролях другие люди".



"Я был бы счастлив связать этих людей как посредник, чтобы Арсен Венгер вернулся в руководство и помогал бы принимать ключевые для "Арсенала" решения", — сообщил Киоун talkSPORT.