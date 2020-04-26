Киоун готов помочь "Арсеналу" вернуть Венгера

Арсен Венгер и Мартин Киоун Экс-защитник "Арсенала" Мартин Киоун предложил свои услуги по возвращению Арсена Венгера в клуб.

Напомним, Венгер покинул пост главного тренера "Арсенала" в 2018 году после 22 сезонов в лондонском клубе. За это время Арсен выиграл три титула Премьер-Лиги и семь Кубков Англии.

С тех пор Венгер так и не нашел для себя другой тренерской работы и в данный момент трудится директором в ФИФА. Киоун убежден, что опыт 70-летнего француза мог бы быть полезен "Арсеналу" и сейчас.

"Джош Кроенке, сын владельца, принимает активное участие в жизни клуба, и он бы не отказался поработать вместе с Венгером".

"Они были рады тем деньгам, которые Венгер зарабатывал для них как для акционеров. С ним "Арсенал" добивался успехов, огромных успехов, поэтому я не считаю возвращение Венгера невозможным".

"Однако либо они должны поговорить с ним, либо сам Венгер должен предложить свои услуги. Возможно, он чувствует, что его должны попросить об этом и не хочет вмешиваться, когда на первых ролях другие люди".

"Я был бы счастлив связать этих людей как посредник, чтобы Арсен Венгер вернулся в руководство и помогал бы принимать ключевые для "Арсенала" решения", — сообщил Киоун talkSPORT.


Метки Арсенал, Венгер, Киоун

Автор mihajlo   

Дата 26.04.2020 21:00

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  1. pakhrudinov 26.04.2020 21:56 # pakhrudinov
    Верните Венгера, тупые вы придурки! Это живой символ клуба

    (ответить)

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