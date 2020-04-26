Рафаэль Да Сильва предупредил МЮ насчет трансферов

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рафаэль Да Сильва призвал "красных дьяволов" не повторять своих прежних ошибок на трансферном рынке и тщательнее выбирать новичков.

За семь лет на "Олд Траффорд" Рафаэль успел трижды выиграть титул Премьер-Лиги. Столько же — семь лет — прошло с момента ухода сэра Алекса Фергюсона на пенсию, и за это время "Юнайтед" даже не участвовал в борьбе за чемпионство.



Такой спад Да Сильва объясняет многочисленными ошибками "Юнайтед" на трансферном рынке. Именно поэтому 29-летний бразилец советует "дьяволам" дважды подумать, прежде чем тратить целое состояние на Джейдона Санчо и Харри Кейна.



"Возвращение на правильный путь слишком затянулось. Двух лет должно было хватить, но теперь прошло уже семь. Мы ошиблись в кое-каких вещах. Мы начали покупать дорогих игроков и платить им большие деньги. Я не поддерживаю это".



"Только то, что игрок стоит 150 миллионов фунтов, не означает, что он будет полезен для команды. Это зависит от характера игрока. Мы совершили кое-какие ошибки, но я надеюсь, теперь мы сможем вернуться в колею".



"Они должны приглашать игроков, которые хотят выступать за "Манчестер Юнайтед". А не тех, кто выбирает "Манчестер Юнайтед" только из-за того, какие деньги здесь платят. Возьмите Чичарито. Сколько "Манчестер Юнайтед" за него заплатил? Не так много. Нужно быть умнее".



"Ты должен видеть, что игрок хочет выступать за "Манчестер Юнайтед". Ты должен совершать умные приобретения".



"Харри Кейн — бомбардир, Джейдон Санчо — очень, очень хороший игрок, но прежде всего ты должен изучить характер игрока и посмотреть, действительно ли он хочет приносить пользу "Юнайтед" или переходит только из-за денег", — сообщил Да Сильва ESPN.