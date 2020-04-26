Томпсон: "Ориги недостаточно хорош, "Ливерпулю" нужен Вернер"

Легенда "Ливерпуля" Фил Томпсон призвал "красных" купить нападающего "РБ Лейпциг" Тимо Вернера.

Достоверно известно, что главный тренер "красных" Юрген Клопп является большим поклонником таланта Вернера, а сам Тимо неоднократно выражал симпатии мерсисайдскому клубу.



Официальные лица "РБ Лейпциг" продолжают твердить, что "Ливерпуль" пока не обращался насчет Вернера, однако Томпсон считает, что команде Клоппа обязательно нужен этот игрок.



"Думаю, он бы по-настоящему добавил конкуренции трио нападения. Мо Салах, Садио Мане и Роберто Фирмино выглядят сыгранной связкой".



"Также у нас есть Дивок Ориги, но я думаю, каждый осознает, что он больше годится как джокер на заключительные 15-20 минут — и это недостаточно хорошо".



"Нам нужен кто-то чуть лучше. Некоторые люди спросят: "Будет ли он Вернер играть, захочет ли он перейти в "Ливерпуль"? Думаю, будет и захочет", — цитирует Томпсона Evening Standard.