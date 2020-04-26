"Челси" пытался купить Неймара

Бывший агент нападающего ПСЖ Неймара рассказал, что в прошлом "Челси" сделал серьезное предложение о покупке бразильца.

Неймар не испытывал недостатка в предложениях от ведущих клубов Европы на протяжении всей своей карьеры. В 2010 году, когда нападающему было 17 лет, приобрести восходящую звезду пытался и "Челси".



"Насчет него было много звонков. Я получил официальное предложение от "Челси" в день, когда он дебютировал за бразильскую сборную в 2010 году".



"Они сделали предложение, мы изучили его, но в конце концов мы ничего не решили. В том случае мы просто передали предложение отцу Неймара и самому игроку".



"Затем поступили и другие предложение — от "Баварии" и "Ювентуса", с которым у меня состоялась встреча в Турине", — сообщил агент Вагнер Рибейро AS.