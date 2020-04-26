"Челси" пытался купить Неймара

Неймар Бывший агент нападающего ПСЖ Неймара рассказал, что в прошлом "Челси" сделал серьезное предложение о покупке бразильца.

Неймар не испытывал недостатка в предложениях от ведущих клубов Европы на протяжении всей своей карьеры. В 2010 году, когда нападающему было 17 лет, приобрести восходящую звезду пытался и "Челси".

"Насчет него было много звонков. Я получил официальное предложение от "Челси" в день, когда он дебютировал за бразильскую сборную в 2010 году".

"Они сделали предложение, мы изучили его, но в конце концов мы ничего не решили. В том случае мы просто передали предложение отцу Неймара и самому игроку".

"Затем поступили и другие предложение — от "Баварии" и "Ювентуса", с которым у меня состоялась встреча в Турине", — сообщил агент Вагнер Рибейро AS.


Метки Неймар, Челси

Автор mihajlo   

Дата 26.04.2020 18:00

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  1. thegodfather 26.04.2020 18:33 # thegodfather
    ебать, будто это новость...перед олимпийскими играми в 2к12 кажись

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  2. sisyazavr 26.04.2020 18:27 # sisyazavr
    Слава Богу, пронесло)

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