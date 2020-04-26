Коутиньо хотел вернуться в "Ливерпуль"
Перед началом переговоров с заинтересованными клубами полузащитник Филиппе Коутиньо, от которого "Барселона" собирается избавиться грядущим летом, спросил "Ливерпуль" насчет своего возвращения.
Напомним, в январе 2018 "Ливерпуль" продал Коутиньо в "Барселону" за 142 миллиона фунтов, с большой выгодой для себя инвестировав эти деньги назад в состав.
А вот бразильцу этот трансфер большой пользы не принес — Филиппе не смог заиграть в "Барселоне" и на этот сезон отправился в аренду в "Баварию", которая уже решила, что не будет его выкупать.
В данный момент "Барселона" уже вовсю подыскивает покупателя на Коутиньо, и ожидается, что 27-летний полузащитник отправится в один из клубов Премьер-Лиги.
По информации Daily Mirror, изначально приоритетом для Коутиньо было возвращение в "Ливерпуль", однако интерес Филиппе к воссоединению с мерсисайдским клубом не оказался взаимным.
"Ливерпуль" сообщил Коутиньо, что тот не нужен Юргену Клоппу, и лишь после этого Филиппе начал переговоры с другими клубами, среди которых есть и "Челси".
26.04.2020 17:00
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Последние комментарии:
Зачем тебе этот Ливерпуль! Когда есть прекрасные другие клубы...
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Поступят, как Арсенал с Фабрегасом, а потом будут от него выгребать
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Челси чисто за нами объедки доедает
Лохи ебаные
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шлюха ебаная
а мог бы лч и кубки поднимать надо головой
теперь светит переход в середняик типо чолсей и борьба за выход в ЛЕ
проебал карьеру
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