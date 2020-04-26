Коутиньо хотел вернуться в "Ливерпуль"

Перед началом переговоров с заинтересованными клубами полузащитник Филиппе Коутиньо, от которого "Барселона" собирается избавиться грядущим летом, спросил "Ливерпуль" насчет своего возвращения.

Напомним, в январе 2018 "Ливерпуль" продал Коутиньо в "Барселону" за 142 миллиона фунтов, с большой выгодой для себя инвестировав эти деньги назад в состав.



А вот бразильцу этот трансфер большой пользы не принес — Филиппе не смог заиграть в "Барселоне" и на этот сезон отправился в аренду в "Баварию", которая уже решила, что не будет его выкупать.



В данный момент "Барселона" уже вовсю подыскивает покупателя на Коутиньо, и ожидается, что 27-летний полузащитник отправится в один из клубов Премьер-Лиги.



По информации Daily Mirror, изначально приоритетом для Коутиньо было возвращение в "Ливерпуль", однако интерес Филиппе к воссоединению с мерсисайдским клубом не оказался взаимным.



"Ливерпуль" сообщил Коутиньо, что тот не нужен Юргену Клоппу, и лишь после этого Филиппе начал переговоры с другими клубами, среди которых есть и "Челси".