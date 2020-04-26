Де Хеа связывает свое будущее с "Юнайтед"

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа заявил, что надеется провести на "Олд Траффорд" еще много лет.

Положение Де Хеа как первого номера "красных дьяволов" оказалось под серьезным давлением из-за затяжного спада в игре Давида, а также из-за того блестящего футбола, который демонстрирует принадлежащий МЮ Дин Хендерсон за "Шеффилд Юнайтед".



Время от времени слышны призывы к "Манчестер Юнайтед" дать шанс молодому Хендерсону, однако Де Хеа, для которого следующий сезон будет 10-м в клубе, никуда не собирается.



"Как я чувствую себя после почти 10 лет в МЮ? Я становлюсь старше".



"Просто быть частью этого клуба — само по себе удивительно, так что вы можете себе представить, что значит провести здесь почти 10 лет. Это словно мечта".



"Это замечательно, что я играю матчи за этот клуб, поэтому я надеюсь, что смогу провести здесь еще много лет", — цитирует Де Хеа Daily Mirror.