Де Хеа связывает свое будущее с "Юнайтед"
Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа заявил, что надеется провести на "Олд Траффорд" еще много лет.
Положение Де Хеа как первого номера "красных дьяволов" оказалось под серьезным давлением из-за затяжного спада в игре Давида, а также из-за того блестящего футбола, который демонстрирует принадлежащий МЮ Дин Хендерсон за "Шеффилд Юнайтед".
Время от времени слышны призывы к "Манчестер Юнайтед" дать шанс молодому Хендерсону, однако Де Хеа, для которого следующий сезон будет 10-м в клубе, никуда не собирается.
"Как я чувствую себя после почти 10 лет в МЮ? Я становлюсь старше".
"Просто быть частью этого клуба — само по себе удивительно, так что вы можете себе представить, что значит провести здесь почти 10 лет. Это словно мечта".
"Это замечательно, что я играю матчи за этот клуб, поэтому я надеюсь, что смогу провести здесь еще много лет", — цитирует Де Хеа Daily Mirror.
26.04.2020 16:00
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Норм замена ему растёт, вобще многие годы воротник не самая проблемная позиция. У МЮ всегда лучшие играли.
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Понимает, что с такой зарплатой ни кому не нужен, вот и стелит, что ни куда не собирается.
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