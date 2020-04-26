Де Хеа связывает свое будущее с "Юнайтед"

Давид Де Хеа Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа заявил, что надеется провести на "Олд Траффорд" еще много лет.

Положение Де Хеа как первого номера "красных дьяволов" оказалось под серьезным давлением из-за затяжного спада в игре Давида, а также из-за того блестящего футбола, который демонстрирует принадлежащий МЮ Дин Хендерсон за "Шеффилд Юнайтед".

Время от времени слышны призывы к "Манчестер Юнайтед" дать шанс молодому Хендерсону, однако Де Хеа, для которого следующий сезон будет 10-м в клубе, никуда не собирается.

"Как я чувствую себя после почти 10 лет в МЮ? Я становлюсь старше".

"Просто быть частью этого клуба — само по себе удивительно, так что вы можете себе представить, что значит провести здесь почти 10 лет. Это словно мечта".

"Это замечательно, что я играю матчи за этот клуб, поэтому я надеюсь, что смогу провести здесь еще много лет", — цитирует Де Хеа Daily Mirror.


Метки Де Хеа, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 26.04.2020 16:00

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  1. mancunia-planet 26.04.2020 16:59 # mancunia-planet
    Норм замена ему растёт, вобще многие годы воротник не самая проблемная позиция. У МЮ всегда лучшие играли.

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  2. suddenly 26.04.2020 16:21 # suddenly
    Понимает, что с такой зарплатой ни кому не нужен, вот и стелит, что ни куда не собирается.

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