Бербатов: "Почеттино сможет привести игроков вроде Бэйла в "Ньюкасл"

Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Димитар Бербатов считает, что назначение Маурисио Почеттино главным тренером откроет "Ньюкаслу" доступ к большим игрокам вроде вингера "Реала" Гарета Бэйла.

Согласно слухам, Почеттино является приоритетной кандидатурой на замену Стиву Брюсу для инвесторов из Саудовской Аравии, которые находятся на пороге приобретения "Ньюкасла" у Майка Эшли за 300 миллионов фунтов.



По мнению Бербатова, Почеттино будет правильным выбором для "сорок" и важным аргументом при работе на трансферном рынке.



"Если слухи правдивы, тогда "Ньюкасл" собирается назначить Почеттино, и это было бы замечательно для их команды".



"Если он придет, это станет первым жестом со стороны новых владельцев в отношении потенциальных новичков, что их клуб настроен серьезно".



"Если вы поставите Почеттино во главе "Ньюкасла" и отправитесь на переговоры с игроками, те будут внимательнее и рассмотрят ваше предложение более серьезно. Я имею ввиду в том числе и больших игроков".



"Я знаю, что Гарет Бэйл находится среди тех игроков, которых сватают в их клуб. Уверен, "Ньюкасл" захочет строиться заново с помощью громких имен".



"Если слухи правдивы, в первую очередь Почеттино захочет гарантий того, что они будут покупать игроков, потому что ему хотелось бы иметь как можно больше хороших игроков, чтобы достичь целей клуба".



"Он уже сделал себе имя одного из лучших тренеров в мире. Вопрос в том, правда ли Почеттино хочет перейти в "Нькюасл"? Это немного другое, когда тебя сватают в "Реал" и "Манчестер Юнайтед", и я не хочу проявить неуважение к "Ньюкаслу" этими словами".



"Смогут ли они заманить Почеттино на "Сент-Джеймс Парк", во многом зависит от того, будут ли у него деньги на покупку игроков", — сообщил Бербатов Betfair.