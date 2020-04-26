"Тоттенхэм" проявил интерес к Ракитичу

"Тоттенхэм" проявил интерес к полузащитнику "Барселоны" Ивану Ракитичу.

Ракитич играл важную роль в каталонской команде после своего перехода из "Севильи" в 2014 году, пока в этом сезоне не лишился места в стартовом составе с появлением на "Ноу Камп" Френки Де Йонга.



Ракитич неоднократно говорил, что счастлив в Испании, однако "Барселона" настроена избавиться от 32-летнего хорвата. Сейчас у Ивана остается всего один год по контракту, что делает его продажу грядущим летом почти неизбежной.



Как сообщает Daily Mail, среди претендентов на опытного полузащитника значатся "Атлетико", "Ювентус", "Севилья", "Наполи" — а теперь и "Тоттенхэм".



Как видно, конкуренция в борьбе за Ракитича высока, однако в кармане у главного тренера "шпор" Жозе Моуриньо есть большой козырь в лице полузащитника Танги Ндомбеле, к которому существует встречный интерес со стороны "Барселоны".