"Тоттенхэм" проявил интерес к Ракитичу

Иван Ракитич "Тоттенхэм" проявил интерес к полузащитнику "Барселоны" Ивану Ракитичу.

Ракитич играл важную роль в каталонской команде после своего перехода из "Севильи" в 2014 году, пока в этом сезоне не лишился места в стартовом составе с появлением на "Ноу Камп" Френки Де Йонга.

Ракитич неоднократно говорил, что счастлив в Испании, однако "Барселона" настроена избавиться от 32-летнего хорвата. Сейчас у Ивана остается всего один год по контракту, что делает его продажу грядущим летом почти неизбежной.

Как сообщает Daily Mail, среди претендентов на опытного полузащитника значатся "Атлетико", "Ювентус", "Севилья", "Наполи" — а теперь и "Тоттенхэм".

Как видно, конкуренция в борьбе за Ракитича высока, однако в кармане у главного тренера "шпор" Жозе Моуриньо есть большой козырь в лице полузащитника Танги Ндомбеле, к которому существует встречный интерес со стороны "Барселоны".


Метки Барселона, Ракитич, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 26.04.2020 14:00

Количество просмотров Просмотров: 287

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  1. chelsiukpro 26.04.2020 15:43 # chelsiukpro
    А Чё эконом вариант для кур! За 8млн каких возьмут....

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  2. danilych89 26.04.2020 14:58 # danilych89
    старый

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  3. bes-ter 26.04.2020 14:06 # bes-ter
    Леви походу скоро с ума сойдет от всех пожеланий Моура

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