Кин: "Не понимал шуток Руни и Фердинанда"

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин заявил, что ближе к концу своей карьеры на "Олд Траффорд" перестал ладить с новыми игроками, включая Уэйна Руни и Рио Фердинанда.

Кин провел 12 успешных лет в "Юнайтед" как игрок, и за это время в раздевалке "красных дьяволов" сменилось много футболистов.



По словам Роя, с годами он стал чувствовать, что не находится на одной волне с игроками нового поколения.



"Раздевалка, где ты находишься, постоянно меняется, потому что каждое лето в ней появляются одно-два новых лица".



"С приходом молодых игроков меняется динамика. Если честно, когда я уже приближался к концу своей карьеры, я смотрел на раздевалку, где были игроки вроде Уэйна, Рио, Флетчера и О'Ши, и это ощущалось по-другому".



"Менялась динамика, и для меня это было привычно. Я не переживал, потому что это давало новый тип энергии, особенно если приходят хорошие игроки, способные помочь нам с завоеванием трофеев".



"Но, помню, ближе к концу я стал чувствовать в отношении некоторых из этих парней, что не понимаю их шуток, их юмора. Я едва разговаривал с кем-либо из них, но я всегда смотрел шире — главное, чтобы это были хорошие игроки для "Манчестер Юнайтед".



"Когда я покинул клуб, то по многим игрокам ничуть не скучал. Они были не в моем вкусе, и игра менялась. Окидывая взглядом раздевалку после тренировки, я видел, что многие из них утыкались в свои телефоны. Возможно, я был представителем старой школы и слегка сварливым, но я не понимал этого".



"Даже если мы говорим о Уэйне и Рио, порой я не понимал их шуток. Ближе к своему концу в "Юнайтед" я не всегда ладил с приходившими игроками. Думаю, по своему характеру они были не для меня".



"Я был профессионалом, и все они были очень хорошими игроками, поэтому я был рад играть вместе с ними. Но обменяться шутками или вместе выпить чашечку кофе? Забудьте", — сообщил Кин Sky Sports.