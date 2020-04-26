Галлас: "Накладывал в штаны, играя против Дрогба"

Бывший капитан "Арсенала" Вильям Галлас рассказал, насколько устрашающим был экс-нападающий "Челси" Дидье Дрогба в качестве соперника.

Будучи партнерами по "Челси", Галлас и Дрогба вместе выиграли два титула Премьер-Лиги подряд, однако в 2006 году их пути разошлись — Вильям отправился к конкурентам в "Арсенал".



Уже в своем первом сезоне на "Эмирейтс" Галлас пострадал от Дрогба, который отметился дублем против "канониров" в финале Кубка Лиги 2007 года. Лишь тогда Вильям понял, почему ивуариец был сущим кошмаром для защитником "Арсенала" на протяжении многих лет.



"Для меня было привычно видеть его на тренировках, но вы знаете, как это бывает: ты никогда не выкладываешься на 100 процентов на тренировочном поле".



"Поэтому я никогда толком не понимал, почему Филипп Сендерос просто терялся в каждом матче, когда играл против Дидье. Но когда мне самому довелось сыграть против него в Премьер-Лиге за "Арсенал", вот тогда я понял".



"У него было что-то такое... Какая-то мощь, которую я никогда не чувствовал в качестве его партнера по команде. Какая-то аура, которой я никогда не видел прежде".



"Сталкиваясь с этим, ты просто накладывал в штаны. Ты содрогался от того, насколько устрашающим он был", — сообщил Галлас The Athletic.