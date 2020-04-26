Диего Коста рассказал правду о своих отношениях с Конте
Бывший нападающий "Челси" Диего Коста рассказал правду о своих отношения с итальянским тренером Антонио Конте.
Именно конфликт друг с другом стал началом конца для обоих на "Стэмфорд Бридж". Забив 52 гола за три сезона в Премьер-Лиге, Коста был выставлен из клуба по инициативе Конте, но Антонио сильно возмутил этой выходкой боссов "Челси" и впоследствии сам был уволен.
Коста по-прежнему считает итальянца отличным тренером, ведь вместе они выигрывали Премьер-Лигу, а претензии Диего касаются человеческих качеств Конте.
"У нас с Конте были проблемы за пределами футбольного поля, но я думаю, он очень хороший тренер".
"Я не держу зла на Конте, но чтобы быть тренером самого, самого высокого уровня, ему нужно изменить человеческую сторону своей работы".
"Он очень мнителен. Скажем, в команде вроде "Реала" он бы никогда не продержался и сезона", — сообщил Коста ESPN.
26.04.2020 11:00
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Последние комментарии:
пох на Конте, жаль вот что Костян такой говнюк по натуре, мог бы закрыть позицию напа на годы, но характер есть характер, от него никуда не деться
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Леол, когда ублюдок коста осуждает чьи-то человеческие качества.
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по сути оба на голову е6анутые но мастера своего дела
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поругались голубки.
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оба говно
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История одного смс.
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Если бы игрок таланта тебя не пиннал хуи полтора сезона из трёх, то может быть и Конте стал нормальным человеком
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