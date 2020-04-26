Диего Коста рассказал правду о своих отношениях с Конте

Диего Коста и Антонио Конте Бывший нападающий "Челси" Диего Коста рассказал правду о своих отношения с итальянским тренером Антонио Конте.

Именно конфликт друг с другом стал началом конца для обоих на "Стэмфорд Бридж". Забив 52 гола за три сезона в Премьер-Лиге, Коста был выставлен из клуба по инициативе Конте, но Антонио сильно возмутил этой выходкой боссов "Челси" и впоследствии сам был уволен.

Коста по-прежнему считает итальянца отличным тренером, ведь вместе они выигрывали Премьер-Лигу, а претензии Диего касаются человеческих качеств Конте.

"У нас с Конте были проблемы за пределами футбольного поля, но я думаю, он очень хороший тренер".

"Я не держу зла на Конте, но чтобы быть тренером самого, самого высокого уровня, ему нужно изменить человеческую сторону своей работы".

"Он очень мнителен. Скажем, в команде вроде "Реала" он бы никогда не продержался и сезона", — сообщил Коста ESPN.


Метки Конте, Коста, Челси

Автор mihajlo   

Дата 26.04.2020 11:00

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Последние комментарии:




  1. stamford-bridge 26.04.2020 11:54 # stamford-bridge
    пох на Конте, жаль вот что Костян такой говнюк по натуре, мог бы закрыть позицию напа на годы, но характер есть характер, от него никуда не деться

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  2. muaxaxaxa 26.04.2020 11:42 # muaxaxaxa
    Леол, когда ублюдок коста осуждает чьи-то человеческие качества.

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  3. drogba11cool 26.04.2020 11:39 # drogba11cool
    по сути оба на голову е6анутые но мастера своего дела

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  4. alexomck 26.04.2020 11:36 # alexomck
    поругались голубки.

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  5. acceptodessa 26.04.2020 11:25 # acceptodessa
    оба говно

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  6. ian 26.04.2020 11:17 # ian
    История одного смс.

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  7. ganinilyha 26.04.2020 11:04 # ganinilyha
    Если бы игрок таланта тебя не пиннал хуи полтора сезона из трёх, то может быть и Конте стал нормальным человеком

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