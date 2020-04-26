Диего Коста рассказал правду о своих отношениях с Конте

Бывший нападающий "Челси" Диего Коста рассказал правду о своих отношения с итальянским тренером Антонио Конте.

Именно конфликт друг с другом стал началом конца для обоих на "Стэмфорд Бридж". Забив 52 гола за три сезона в Премьер-Лиге, Коста был выставлен из клуба по инициативе Конте, но Антонио сильно возмутил этой выходкой боссов "Челси" и впоследствии сам был уволен.



Коста по-прежнему считает итальянца отличным тренером, ведь вместе они выигрывали Премьер-Лигу, а претензии Диего касаются человеческих качеств Конте.



"У нас с Конте были проблемы за пределами футбольного поля, но я думаю, он очень хороший тренер".



"Я не держу зла на Конте, но чтобы быть тренером самого, самого высокого уровня, ему нужно изменить человеческую сторону своей работы".



"Он очень мнителен. Скажем, в команде вроде "Реала" он бы никогда не продержался и сезона", — сообщил Коста ESPN.