Сильва согласился с Де Брюйне насчет Игрока Года

Полузащитник "Манчестер Сити" Давид Сильва согласился со своим одноклубником Кевином Де Брюйне насчет того, кто является лучшим игроком этого сезона.

На днях Де Брюйне, который сам является большим претендентом на главную индивидуальную награду в английском футболе, признался, что проголосовал бы за нападающего "Ливерпуля" Садио Мане.



В этом сезоне Премьер-Лиги Мане забил 14 голов и отдал семь результативных передач, и голос Сильвы тоже достался бы 28-летнему сенегальцу.



"Лучший игрок на данный момент? Если во всем мире, то это легко. Месси лучший".



"Если в Англии, то я бы назвал Садио Мане из "Ливерпуля". Он играет очень хорошо", — цитирует Сильву Manchester Evening News.