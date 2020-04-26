Мэддисон: "Конечно, я останусь в "Лестере"
Полузащитник "Лестера" Джеймс Мэддисон подтвердил, что останется на "Кинг Пауэр" на следующий сезон.
На протяжении нескольких предыдущих месяцев пресса неустанно спекулировала об интересе "Манчестер Юнайтед" к Мэддисону, которые блестяще проводит этот сезон, помогая "лисам" удерживать третью позицию в Премьер-Лиге.
Однако в последнее время пресса склоняется к мнению, что "красные дьяволы" предпочитают Мэддисону более доступного Джека Грилиша из "Астон Виллы", особенно с учетом грянувшего кризиса.
Как бы то ни было, сам 23-летний англичанин даже не помышляет о смене клуба и наслаждается своим пребыванием в "Лестере".
"Конечно, я останусь".
"Переход сюда — это одно из лучших решений, что я когда-либо принимал. Я обожаю быть здесь", — сообщил Мэддисон BT Sport.
26.04.2020 09:00
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