"Боруссия" хочет переманить Сака

Дортмундская "Боруссия" надеется переманить талантливого вингера "Арсенала" Букайо Сака, у которого возникли затруднения в переговорах со своим клубом о новом контракте.

В свои 18 лет Сака является лучшим ассистентом "Арсенала" в этом сезоне. Букайо восемь раз помогал отличиться партнерам, а еще трижды забил сам.



Показатели Сака впечатляют еще больше, если вспомнить, что последние несколько недель до остановки сезона Букайо был вынужден играть левого защитника.



В данный момент у юниора остается только один полный год по действующему контракту, по которому он получает скромные 3 тысячи фунтов в неделю.



Переговоры Сака с "Арсеналом" о продлении сотрудничества продолжаются уже несколько месяцев, но пока не увенчались успехом, и "Боруссия" готова этим воспользоваться, утверждает Daily Mirror в эксклюзивном материале.



Помимо Букайо, клуб из Дортмунда хочет заполучить и полузащитника "Бирмингема" Джуда Беллингема. "Боруссия" собирается потратить на юных англичан часть денег, вырученных с продажи вингера Джейдона Санчо.