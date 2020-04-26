"Интер" лидирует в борьбе за Обамеянга

Пьер-Эмерик Обамеянг "Интер" является главным претендентом на покупку капитана "Арсенала" Пьер-Эмерика Обамеянга грядущим летом.

После окончания этого сезона у Обамеянга останется только один год по контракту, и на "Эмирейтс" уже смирились с тем, что Пьер-Эмерик не заключит новую сделку.

Сейчас недельная зарплата Обамеянга составляет около 200 тысяч фунтов. По слухам, Пьер-Эмерик хочет получать около 300 тыс. фунтов в неделю и выступать в Лиге Чемпионов — ни того, ни другого "Арсенал" своему капитану предложить не может, особенно с учетом разразившегося кризиса.

Как утверждают издания The Telegraph и Daily Express, "Арсенал" готов выслушать предложения других клубов насчет Обмамеянга и в данный момент оценивает габонского нападающего в 56 миллионов фунтов.

За ситуацией вокруг Обамеянга наблюдают несколько клубов, включая "Интер", "Барселону" и "Челси", и у них есть уверенность, что "Арсенал" снизит цену ввиду безвыходности своего положения — если "канониры" не продадут Пьер-Эмерика сейчас, через год игрок может уйти безо всякой компенсации.

При этом главным претендентом на Обамеянга является "Интер", который рассматривает 30-летнего габонца в качестве замены для Лаутаро Мартинеса.

Добавим, что после своего перехода из дортмундской "Боруссии" в январе 2019 Обамеянг забил 49 голов в 75 матчах Премьер-Лиги, а в этом сезоне отличился 20 раз с учетом всех соревнований.


Метки Арсенал, Интер, Обамеянг

Автор mihajlo   

Дата 26.04.2020 06:00

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  1. element-ekb 26.04.2020 07:18 # element-ekb
    СТЭН ОТДАЙ КЛУБ СЫНУ

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  2. golokante 26.04.2020 07:16 # golokante
    Нам похуй у нас Эйбрэхэм

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  3. januzaj00 26.04.2020 07:13 # januzaj00
    Как поживаете, обезьянги

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  4. hammersmith 26.04.2020 06:41 # hammersmith
    здорова, попамеянги

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  5. flamic 26.04.2020 06:04 # flamic
    В италии попылит ещё пару лет точно. В англии максимум один год. 56 много за него. за 30 норм

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