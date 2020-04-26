"Интер" лидирует в борьбе за Обамеянга

"Интер" является главным претендентом на покупку капитана "Арсенала" Пьер-Эмерика Обамеянга грядущим летом.

После окончания этого сезона у Обамеянга останется только один год по контракту, и на "Эмирейтс" уже смирились с тем, что Пьер-Эмерик не заключит новую сделку.



Сейчас недельная зарплата Обамеянга составляет около 200 тысяч фунтов. По слухам, Пьер-Эмерик хочет получать около 300 тыс. фунтов в неделю и выступать в Лиге Чемпионов — ни того, ни другого "Арсенал" своему капитану предложить не может, особенно с учетом разразившегося кризиса.



Как утверждают издания The Telegraph и Daily Express, "Арсенал" готов выслушать предложения других клубов насчет Обмамеянга и в данный момент оценивает габонского нападающего в 56 миллионов фунтов.



За ситуацией вокруг Обамеянга наблюдают несколько клубов, включая "Интер", "Барселону" и "Челси", и у них есть уверенность, что "Арсенал" снизит цену ввиду безвыходности своего положения — если "канониры" не продадут Пьер-Эмерика сейчас, через год игрок может уйти безо всякой компенсации.



При этом главным претендентом на Обамеянга является "Интер", который рассматривает 30-летнего габонца в качестве замены для Лаутаро Мартинеса.



Добавим, что после своего перехода из дортмундской "Боруссии" в январе 2019 Обамеянг забил 49 голов в 75 матчах Премьер-Лиги, а в этом сезоне отличился 20 раз с учетом всех соревнований.