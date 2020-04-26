Джеррард сравнил Хендерсона со Скоулзом

Джордан Хендерсон и Пол Скоулз Стивен Джеррард сравнил Джордана Хендерсона, своего преемника в роли капитана "Ливерпуля", с легендой "Манчестер Юнайтед" Полом Скоулзом.

Если этот сезон возобновится, Хендерсон сделает с "Ливерпулем" то, чего не смог сделать Джеррард за все свои годы выступлений — выиграть Премьер-Лигу.

Джеррард всегда знал, что Хендерсон обречен на успех, и радуется, что теперь люди по достоинству оценили игру Джордана, который при этом продолжает прогрессировать.

"Это не сюрприз для меня, как он ведет себя на поле и за его пределами, потому что я, как вы знаете, отыграл несколько лет с ним за "Ливерпуль" и сборную Англии".

"Он всегда в отличной форме, атлетичен и очень самоотвержен — таково его отношение к игре. Он ставит своих партнеров прежде себя, и когда играешь вместе с ним, ты ценишь то, что он делает для команды".

"Думаю, с годами он развил в себе определенный навык. Навык отдать любой пас. Он диктует игру примерно так же, как это делал Пол Скоулз. Он является примером для других и всегда готов помочь команде".

"Я с интересом наблюдал за тем, как он рос. Он всегда был отличным парнем, отличным партнером по команде, невероятным человеком, и я не удивлен, что сейчас люди начинают понимать, кем он является на поле и за его пределами".

"Он заслуживает всей той похвалы, которую получает как игрок и как человек, потому что все это правда. Я могу гарантировать это, потому что знаю его близко", — сообщил Джеррард BT Sport.


Метки Джеррард, Ливерпуль, Скоулз, Хендерсон

Автор mihajlo   

Дата 26.04.2020 00:05

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  1. xah 26.04.2020 00:43 # xah
    Сам Джеррард по классу будет ниже Скоулза.

    А этот деревяшка показывает насколько уровень АПЛ скатился

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  2. januzaj00 26.04.2020 00:24 # januzaj00
    неуважение к скоулзи

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  3. quavo 26.04.2020 00:10 # quavo
    Самого чирата можно сравнить с клеверли

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