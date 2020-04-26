Джеррард сравнил Хендерсона со Скоулзом

Стивен Джеррард сравнил Джордана Хендерсона, своего преемника в роли капитана "Ливерпуля", с легендой "Манчестер Юнайтед" Полом Скоулзом.

Если этот сезон возобновится, Хендерсон сделает с "Ливерпулем" то, чего не смог сделать Джеррард за все свои годы выступлений — выиграть Премьер-Лигу.



Джеррард всегда знал, что Хендерсон обречен на успех, и радуется, что теперь люди по достоинству оценили игру Джордана, который при этом продолжает прогрессировать.



"Это не сюрприз для меня, как он ведет себя на поле и за его пределами, потому что я, как вы знаете, отыграл несколько лет с ним за "Ливерпуль" и сборную Англии".



"Он всегда в отличной форме, атлетичен и очень самоотвержен — таково его отношение к игре. Он ставит своих партнеров прежде себя, и когда играешь вместе с ним, ты ценишь то, что он делает для команды".



"Думаю, с годами он развил в себе определенный навык. Навык отдать любой пас. Он диктует игру примерно так же, как это делал Пол Скоулз. Он является примером для других и всегда готов помочь команде".



"Я с интересом наблюдал за тем, как он рос. Он всегда был отличным парнем, отличным партнером по команде, невероятным человеком, и я не удивлен, что сейчас люди начинают понимать, кем он является на поле и за его пределами".



"Он заслуживает всей той похвалы, которую получает как игрок и как человек, потому что все это правда. Я могу гарантировать это, потому что знаю его близко", — сообщил Джеррард BT Sport.