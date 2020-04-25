Эллиотт хочет быть, как Джеррард

Вундеркинд "Ливерпуля" Харви Эллиотт признался, что легенда "красных" Стивен Джеррард является для него примером для подражания.

Эллиотт уже вписал свое имя в анналы английского футбола, став самым молодым игроком в истории Премьер-Лиги в мае 2019, когда в свои 16 лет и 30 дней дебютировал за "Фулхэм".



Присоединившись к "Ливерпулю" прошлым летом, сейчас юный англичанин делает свои первые шаги в первой команде, однако Харви многого хочет добиться с "красными" — даже того, чего не смог Джеррард.



"Я стремлюсь походить на Стивена Джеррарда и стать здесь такой же легендой, как он. Я хочу выиграть Премьер-Лигу и Лигу Чемпионов с этим удивительным клубом".



"Это то, к чему я стремлюсь, и я хочу помочь своему клубу в достижении этих вещей", — сообщил Эллиотт официальному веб-сайту "Ливерпуля".