Эллиотт хочет быть, как Джеррард

Харви Эллиотт Вундеркинд "Ливерпуля" Харви Эллиотт признался, что легенда "красных" Стивен Джеррард является для него примером для подражания.

Эллиотт уже вписал свое имя в анналы английского футбола, став самым молодым игроком в истории Премьер-Лиги в мае 2019, когда в свои 16 лет и 30 дней дебютировал за "Фулхэм".

Присоединившись к "Ливерпулю" прошлым летом, сейчас юный англичанин делает свои первые шаги в первой команде, однако Харви многого хочет добиться с "красными" — даже того, чего не смог Джеррард.

"Я стремлюсь походить на Стивена Джеррарда и стать здесь такой же легендой, как он. Я хочу выиграть Премьер-Лигу и Лигу Чемпионов с этим удивительным клубом".

"Это то, к чему я стремлюсь, и я хочу помочь своему клубу в достижении этих вещей", — сообщил Эллиотт официальному веб-сайту "Ливерпуля".


Метки Джеррард, Ливерпуль, Эллиотт

Автор mihajlo   

Дата 25.04.2020 23:00

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